Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bố mẹ nuôi bạo hành đến chết: Cảnh sát Hàn Quốc cúi đầu tạ lỗi vì 3 lần thờ ơ, gián tiếp gây ra cái chết đau thương

Vụ án liên quan đến cái chết của bé gái 16 tháng tuổi bé Jung In do bị bố mẹ nuôi, lần lượt là Jang và Ahn, bỏ rơi và bạo hành đến chết vẫn đang khiến dư luận Hàn Quốc sục sôi. Ngoài những trận đòn roi của 2 nghi phạm, nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của nạn nhân nhỏ tuổi còn là do sự thờ ơ của lực lượng cảnh sát. Điều này đã khiến cho người dân xứ sở kim chi càng thêm phẫn nộ.

Bé Jung In (trái) từng cùng với gia đình của bố mẹ nuôi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Chân dung bé Jung In, nạn nhân trong vụ việc khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Vào ngày 6/1 vừa qua, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Kim Chang Ryong đã tổ chức buổi họp báo. Tại đây, ông thừa nhận phía cảnh sát đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ bé Jung In và cúi đầu xin lỗi trước tất cả ống kính truyền thông. Được biết, giám đốc cảnh sát quận Yangcheon, khu vực bé Jung In sinh sống, đã bị đình chỉ công tác, các viên cảnh sát từng tiếp nhận các khiếu nại về hành vì bạo hành con gái nuôi của vợ chồng Jang và Ahn nhưng không giải quyết triệt để cũng đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.



Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Kim Chang Ryong cúi đầu xin lỗi trong buổi họp báo.

Được biết, ngay sau khi được nhận nuôi vào tháng 1/2020, bé Jung In đã bị bố mẹ nuôi bỏ bê và bạo hành. Những sự cố xảy ra với đứa trẻ trong suốt 10 tháng sống cùng với vợ chồng Jang và Ahn đã được báo cáo với cảnh sát tổng cộng 3 lần nhưng không lần nào cơ quan chức năng khép tội và đưa ra hình phạt dành cho 2 nghi phạm.



Lần thứ 1: Tháng 5/2020, các giáo viên trường mẫu giáo nhận ra trên người của bé Jung In có nhiều vết bầm nghi do bị bố mẹ bạo hành nên đã báo cảnh sát. Lúc này, bố mẹ nuôi của đứa trẻ biện minh là do xoa bóp trong lúc tắm nên vô tình khiến 2 đùi em bị bầm tím. Ngoài ra, Jung và Ahn còn cho rằng do mọi người có thành kiến với vấn đề nhận con nuôi của họ nên mới báo án. Từ đó, Jung và Ahn không cho bé Jung In đi học nữa.

Lần thứ 2: Một người hàng xóm phát hiện bé Jung In bị bỏ lại một mình trong ô tô đã lập tức gọi báo án. Thế nhưng, cảnh sát chỉ nhắc nhở Jang và Ahn, không thu thập thêm bất cứ thông tin nào liên quan. Theo thông tin từ đài MBC, mỗi khi gia đình dùng bữa, Jang và Ahn thường bỏ con gái nuôi dưới tầng hầm gửi xe. Những lúc bé Jung In không khỏe trong người, đến nỗi mắt và tai sưng lên, thì Jang không hề quan tâm đến đứa trẻ mà chỉ lo dẫn con gái ruột đến chơi tại sân chơi.

Lần thứ 3: Tháng 9/2020, bé Jung In được quay trở lại trường mẫu giáo. Người giữ trẻ một lần nữa báo cảnh sát về tình trạng đáng báo động của đứa trẻ nhưng cảnh sát không tìm được bất cứ bằng chứng nào.

Dù nhận được nhiều báo cáo liên quan đến cùng một đối tượng nhưng cảnh sát không tìm được bất cứ bằng chứng nào để xác định hành vi bạo hành của vợ chồng Jang và Ahn. Mãi cho đến ngày 13/10/2020, khi bé Jung In nhập viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời không lâu sau đó thì bộ mặt thật của cặp đôi ác quỷ kia mới bị vạch trần. Dựa vào các vết thương trên người bé Jung In, đội ngũ y bác sĩ nghi ngờ em bị bạo hành nên đã gọi báo cảnh sát. Từ đây, mọi chuyện mới được đưa ra ánh sáng.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Thái Anh