Vụ án rúng động Hàn Quốc: Thanh niên đánh đập bạn gái dã man đến chết, bằng chứng đầy đủ nhưng không bị bắt giữ vì lý do khó hiểu

Những ngày vừa qua, dư luận Hàn Quốc đang sục sôi trước vụ án cô gái bị bạn trai hành hung đến tử vong nhưng thủ phạm sau 1 tháng vẫn chưa bị bắt giữ.



Vào ngày 26/8, gia đình của nạn nhân là cô Hwang Yejin (25 tuổi) đã công bố cho truyền thông loạt bằng chứng và thông tin đầy đủ về sự việc với mục đích đòi lại công bằng cho con gái.

Trước đó, vào tối 25/7, Hwang và bạn trai A xuất hiện tại một tòa nhà ở quận Mapo (Seoul). Cặp đôi xảy ra cãi vã, to tiếng và động tay động chân với nhau. CCTV của tòa nhà đã ghi lại đầy đủ toàn bộ quá trình bạn trai đánh cô Hwang trong thời gian dài. Nạn nhân đã bị đẩy mạnh vào tường rất nhiều lần, bị đạp xuống đất và ngất xỉu. Một lúc sau cô tỉnh lại thì đi vào bên trong tòa nhà với A. Nhưng không lâu sau đó, CCTV từ thang máy ghi được hình ảnh rợn người A đã kéo lê cô Hwang ra khỏi thang máy với đầy vết máu trên người.

A đã gọi cấp cứu và nói dối rằng cô Hwang bị ngã vì say rượu. Người thân của Hwang Yejin cho biết cô đã bị tổn thương khắp cơ thể, bao gồm sưng môi, xuất huyết dạ dày, gãy xương sườn, tổn thương phổi, chảy nhiều máu trên đầu... Nạn nhân đã tử vong trong bệnh viện vào ngày 17/8.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, gia đình Hwang đã ngay lập tức báo án. Tuy nhiên, tòa án đã không đưa ra lệnh bắt giữ đối với A vì cho rằng hắn có "khả năng bỏ trốn thấp".

CCTV tòa nhà ghi lại được loạt hành động man rợ của A

Trong suốt quá trình nạn nhân nằm viện hôn mê và qua đời, bạn trai bạo hành không hề liên lạc với gia đình hay hỏi thăm, xin lỗi. Khi đám tang của Hwang Yejin được tổ chức, A cũng không xuất hiện.

Hơn 1 tháng kể từ vụ hành hung, gia đình đã thu thập và cung cấp được nhiều bằng chứng từ camera an ninh và bệnh án. Kết quả khám nghiệm cũng kết luận cô Hwang tử vong do mất máu đến từ nguyên nhân chấn thương do lực tác động bên ngoài. Tuy nhiên, sau tất cả, cảnh sát cho biết họ vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân dẫn đến thương tích và cái chết của Hwang Yejin. Đồng thời, phía cảnh sát đưa ra lý do khó hiểu: "Rất khó để xác định đây có phải một vụ cố ý giết người không". Vì vậy, A chưa thể bị bắt giữ và vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Động thái và những tuyên bố thiếu tính thuyết phục của cơ quan điều tra lẫn tòa án đã khiến gia đình và cả dư luận phẫn nộ. Hiện tại, bố mẹ của Hwang Yejin đã gửi đơn kiến nghị lên Nhà Xanh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra trừng phạt thích đáng đối với thủ phạm giết con gái mình. Sau vài ngày phát động, tính đến sáng 28/8, bản kiến nghị đã nhận được gần 313.000 chữ ký từ người dân Hàn Quốc. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận Hàn Quốc.

Nguồn: SBS News

Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)