Vì sao phiếu cho Hoàng tử William thay Nữ hoàng Anh làm vua, Công nương Kate là Hoàng hậu rất cao?

Hoàng tử William và Công nương Kate đang trở thành cái tên được nhắc đến trong suốt nhiều ngày qua. Họ được đánh giá cao trong một cuộc thăm do do trung tâm Deltapoll khải sát. Cụ thể, kết quả cuộc thăm dò do Deltapoll, trung tâm chuyên tiến hành khảo sát ở Anh đã được công bố dữ liệu hôm 7/4.

Theo đó, chỉ có 27% người Anh muốn Thái tử Charles làm Vua, trong khi đến 47% mong Hoàng tử William thừa kế ngai vàng. Đồng thời có hơn 40% số người cho rằng Nữ hoàng Elizabeth II nên giữ nguyên vị trí của mình cho đến khi bà qua đời, 27% đưa ý kiến bà nên từ chức nếu sức khỏe kém.

Đây không phải là kết quả gây bất ngờ với người dân toàn thế giới và Khối Thịnh vượng chung. Vì từ trước đến nay, Hoàng tử William luôn thể hiện bản thân là một người xứng đáng với ngai vàng. Cách anh đóng góp cho hoàng gia lẫn lối sống đời tư của William khiến người dân vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý.

Hoàng tử William được tín nhiệm hơn cả Thái tử Charles.

Đặc biệt điều đó được thể hiện rõ nhất trong dịch COVID-19 bùng phát ở Anh. Khi Nữ hoàng Anh và Thái tử Charles là đối tượng người cao tuổi cần nghỉ ngơi trong dịch COVID-19 thì vợ chồng Công nương Kate - Hoàng tử William trở thành trụ cột của hoàng gia Anh.

Không phụ lòng tin của mọi người, họ đã có nhiều việc làm khẳng định bản thân xứng đáng với vị trí quan trọng trong hoàng gia. Cụ thể, Hoàng tử William muốn làm phi công cứu thương COVID-19.

Tờ The Sun có ghi lại việc làm tốt của Hoàng tử William: "Vai trò của William hiện càng quan trọng khi Thái tử Charles nhiễm bệnh, Harry đã bỏ đi với Meghan và Hoàng tử Andrew bị cấm xuất hiện công khai. Nhưng William vẫn rất nóng lòng làm bất cứ điều gì có thể để chống dịch bệnh".

Gia đình hạnh phúc viên mãn của Hoàng tử William và Công nương Kate.

Việc mà William muốn làm chính là trở thành phi công cứu thương. Tờ The Sun ghi: "William đã nghiêm túc cân nhắc việc quay lại làm phi công cứu thương để giúp đỡ mọi người trong đại dịch này. Anh ấy biết rằng cả nước đang phải chống đỡ với đại dịch và anh ấy muốn giúp".

Không chỉ William, vợ anh - Công nương Kate cũng là người phụ nữ được công chúng tin tưởng xứng đáng là Hoàng hậu tương lai. Cô luôn ở bên hỗ trợ chồng. Cụ thể, Kate hiện đang hỗ trợ một sáng kiến mới của Sức khỏe Cộng đồng Anh (PHE) với mục đích cải thiện sức khỏe tinh thần cho người dân đặc biệt là trẻ em trong thời gian dịch bệnh hoành hành. Cặp đôi hoàng gia muốn góp một phần công sức của mình để giúp đỡ người dân vượt qua đại dịch này.

Việc làm của vợ chồng Kate và William nhận được rất nhiều lời khen ngợi của dân chúng Anh quốc. Ai cũng tin tưởng William sẽ là một vị vua tốt trong tương lai, còn Kate là một hoàng hậu tuyệt vời.

Đỗ Quyên (th)