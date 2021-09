Tiểu thư út nhà tỷ phú Bill Gates dậy thì thành công với nhan sắc rực rỡ ở tuổi 19, chính thức gia nhập hội 'hot girl con nhà siêu giàu'

Phoebe Adele Gates là con gái út của tỷ phú Bill Gates và vợ cũ Melinda Gates. Cô nàng sinh ngày 14/9/2002, vừa tròn 19 tuổi. Khác với cô chị cả Jennifer Gates, được xem là người con quen mặt trên truyền thông nhất của nhà Gates, Phoebe kín tiếng và ít xuất hiện cùng cha mẹ hơn tại các sự kiện lớn và thu hút sự chú ý.

Phoebe Adele Gates bên anh chị mình khi còn nhỏ Đổi lại, có thể nói, Phoebe là cô con gái xinh đẹp nhất của tỷ phú công nghệ Bill Gates. Ở tuổi 19, nhan sắc rạng rỡ của Phoebe khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Với đôi mắt sâu hun hút, mái tóc vàng bồng bềnh cùng ngũ quan cân đối, gương mặt thanh tú của Phoebe khiến người đối diện phải ngước nhìn và ấn tượng.

Cô được nhận xét có diện mạo nổi bật hơn chị gái mình Cộng thêm thần thái cực kì tự tin, không ngại diện những trang phục khoe đường cong nóng bỏng, phải công nhận tiểu thư út nhà Gates đã dậy thì thành công và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mê đắm lòng người. Hội hot girl sở hữu diện mạo xuất sắc lại xuất thân từ những gia đình siêu giàu hiếm hoi chắc chắn không thể thiếu cái tên Phoebe Gates rồi!

Dù cha mẹ là những người có tiếng nói trong ngành công nghệ, con đường mà Phoebe chọn lại rẽ sang một hướng khác, thiên về nghệ thuật nhiều hơn. Phoebe từng có nguyện vọng trở thành một nữ diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp. Từ bé, tiểu thư út đã được tập luyện và rèn giũa kỹ năng múa ở các trung tập lớn, sau này còn theo học Trường Ba lê Hoa Kỳ tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lincoln danh tiếng hàng đầu.

Một đặc điểm ở Phoebe được cho rất giống với người cha nổi tiếng của mình chính là sở thích đọc sách. Vào năm 2018, Bill Gates nói về thói quen chung của mình và cô con gái út một cách rất hào hứng: "Cả hai cha con chúng tôi đều không thể bỏ cuốn tiểu thuyết mới của John Green xuống, Turtles All the Way Down".

Phoebe theo đuổi nghệ thuật và muốn trở thành diễn viên múa ba le Theo Forbes, ông trùm công nghệ Bill Gates sở hữu khối tài sản có giá trị khổng lồ 130 tỷ USD. Tuy nhiên ông bố 3 con từng chia sẻ không có ý định để lại tất cả tài sản cho các con - bao gồm cả cô con gái út Phoebe Adele Gates. Trước quyết định này của cha mẹ, Phoebe được cho hoàn toàn ủng hộ, thậm chí cảm thấy tự hào vì bố mẹ rất hào phóng, luôn coi trọng công việc từ thiện và giúp đỡ những người nghèo khổ.

