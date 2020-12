Tiết lộ sở thích đọc sách đặc biệt của ông Biden

Bí mật trên đã phần nào được tiết lộ bởi Evan Osnos, nhà báo của tờ The New Yorker, tác giả cuốn tiểu sử mới nhất về Tổng thống đắc cử Mỹ " Joe Biden : The Life, The Run, and What Matters Now" (Joe Biden: Cuộc đời, cuộc chạy đua, và điều quan trọng hiện tại)

Ông Joe Biden ký tặng vào một bản sách hồi ký "Promise Me, Dad" của ông. Ảnh: AP

Các kênh truyền thông

Trong chuyên mục “Reliable Sources" của kênh CNN, Osnos cho biết, ông Biden "thường đọc các báo New York Times, Washington Post, hay Wall Street Journal, đôi khi có cả Economist và The New Yorker, hầu hết dưới dạng báo in. Ông ấy cũng hay dùng ứng dụng Apple News để có thể đọc các đầu tin từ những nguồn truyền thông uy tín khác”.

Cũng theo Osnos, Tổng thống đắc cử Mỹ còn dành rất nhiều sự chú ý đối với những cây viết uy tín, chẳng hạn như Thomas Friedman của New York Times, người sở hữu tới 3 giải Pulitzer và từng thực hiện cuộc phỏng vấn kéo dài 1 tiếng với ông Biden.

Các cuốn sách viết về bản thân

Evan Osnos cho biết, việc có thường xuyên đọc các đầu sách viết về mình hay không sẽ là một trong những khác biệt lớn giữa nhiệm kỳ tổng thống của hai ông Donald Trump và Joe Biden.

“Một điều tôi được biết từ trải nghiệm của bản thân là ông Biden, rất thú vị, không mấy khi dành thời gian phân tích từng câu chữ viết về mình. Ông ấy chẳng chú ý nhiều đến nó”, Osnos tiết lộ.

Dù vậy, một quyển sách về ông Biden vẫn trở thành ngoại lệ, đó là cuốn "What It Takes: The Way to the White House" (Điều cần thiết: Con đường vào Nhà Trắng) của Richard Ben Cramer. Theo Osnos, cuốn sách đã “khắc họa một bức chân dung kinh điển và vĩ đại” về ông Biden, và được chính Tổng thống đắc cử đánh giá rất cao.

Thậm chí, khi kết thúc bài điếu văn đọc tại tang lễ của Richard Ben Cramer năm 2013, ông Biden đã nói: “Nếu ai đó nói với bạn một điều gì đó sâu sắc về bản thân mình, thì bạn phải có trách nhiệm khắc cốt ghi tâm điều đó”.

Những cuốn sách “gối đầu giường”

Theo phát hiện mới của CNN, một trong những quyển sách hay được nhìn thấy trên các hình ảnh gần đây của ông Biden là "Confront and Conceal: Obama's Secret Wars and Surprising Use of American Power"(Đối đầu và che giấu: Cuộc chiến bí mật của Obama và năng lực sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc của Mỹ) của David Sanger, được xuất bản vào năm 2012.

"Sẽ rất phù hợp nếu ông ấy đang đọc cuốn sách đó vào ngay lúc này, bởi chúng ta đang tiến vào một cuộc khủng hoảng hạt nhân khác với Iran", ông Sanger nói với CNN.

Bên cạnh đó, Sanger cũng kỳ vọng Tổng thống đắc cử sẽ đọc tiếp cuốn sách được xuất bản vào năm 2018 của ông, mang tên "The Perfect Weapon" (Vũ khí hoàn hảo), hoặc xem phim tài liệu cùng tên về quyển sách này.

Một tác phẩm khác mà ông Biden cũng thường xuyên nhắc đến là "Defining Moments" (Những thời khắc quyết định) của Jonathan Alter, nói về 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Franklin D. Roosevelt. Cuốn sách từng xuất hiện trong một bức ảnh chụp bàn làm việc của ông Biden. Hồi tháng 10, Tổng thống đắc cử tiết lộ ông sẽ đọc lại nó thêm lần nữa.

Theo VietNamNet