Tiết lộ cuộc gặp gỡ giữa Hoàng tử Harry và Nữ hoàng Anh trong lễ tang của ông nội

Rời hoàng gia Anh và sang Mỹ định cư, cuộc sống lẫn tính cách của Harry thay đổi rất nhiều. Hoàng tử 37 tuổi chỉ quan tâm đến lợi ích của gia đình nhỏ mà không hề bảo vệ danh dự cho những người ruột thịt như bà nội, bố và anh trai. Harry còn bị dân mạng cho là luôn đứng về phe vợ bất chấp đúng sai.

Không chỉ dừng lại ở việc bênh vợ, Harry còn quyết định ra mắt cuốn hồi ký trị giá 20 triệu USD khiến hoàng gia Anh bất an. Điều đó khiến Thái tử Charles và Hoàng tử William buồn lòng. Họ cảm thấy cực kỳ lo lắng và bất an trước những gì Harry sẽ viết. Họ lo lắng là có lý do bởi suốt thời gian qua, Harry đã làm những điều không mấy tốt đẹp cho hoàng gia. Thậm chí, vụ việc nói xấu Thái tử Charles về tình yêu thương dành cho con cái đã khiến dư luận xót xa.



Không dừng lại ở đó, một người bạn thân thiết của nhà Sussex còn cho biết Harry cảm thấy chưa đạt được mấy tiến bộ trong việc khắc phục 'mâu thuẫn hoàng gia'. Harry cho rằng do bố (Thái tử Charles) và anh trai (Hoàng tử William) không làm tròn trách nhiệm của mình.



Nữ hoàng Anh và Hoàng tử Harry trong một sự kiện của hoàng gia Anh.

Tuy xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và gây sóng gió với hoàng gia Anh nhưng Harry vẫn tự tin có cuộc gặp gỡ với Nữ hoàng Anh. Mới đây, bạn của nhà Sussex, tác giả cuốn "Đi tìm tự do" cho biết Harry đã có những phút giây trò chuyện đặc biệt với bà nội sau đám tang Hoàng thân Philip hôm 17/4.

Nói về cuộc trò chuyện này, tác giả cuốn "Đi tìm tự do" đã chia sẻ: "Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, anh ấy vẫn dành tình yêu và sự tôn trọng hết mức cho bà. Cuộc sống gắn liền với nghĩa vụ và phụng sự của bà là một trong nhiều cách mà bà ấy đã truyền cảm hứng để cho Harry cũng sống cuộc đời phụng sự".

Dù có mối quan hệ tốt với Nữ hoàng Anh nhưng những việc làm vừa qua của Hoàng tử Harry không nhận được sự đồng tình của hoàng gia. Harry và Meghan Markle vẫn khiến khán giả khó chịu. Mâu thuẫn giữa anh và các thành viên hoàng gia vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Đỗ Quyên (th)