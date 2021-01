Thanh niên nổi tiếng vì không làm gì vẫn kiếm được tiền

Shoji Morimoto bắt đầu công việc cho thuê bản thân từ năm 2018. Ảnh: Twitter.

Chỉ trong hai năm, từ một người đàn ông thất nghiệp ở Tokyo, Shoji Morimoto trở thành nhân vật khá nổi tiếng ở Nhật Bản, với 270.000 người theo dõi trên Twitter. Shoji còn được xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia, được mời tham dự các cuộc phỏng vấn với tạp chí, thậm chí ra sách và truyện trên Amazon.

Điều này được xem là đáng kinh ngạc bởi sự nghiệp thành công trên là nhờ Shoji cung cấp dịch vụ đặc biệt, trong đó anh gần như không phải làm gì ngoài gặp gỡ người lạ, lắng nghe những câu chuyện của họ hoặc chỉ đơn giản ở bên khi họ cần. Về cơ bản, Shoji thực chất cho những người lạ thuê anh, báo trước với họ rằng anh sẽ không làm gì ngoài việc ăn, uống và ở cạnh họ mà thôi.

Theo Oddity Central, Shoji từng là một sinh viên mẫu mực. Anh chăm chỉ, học lực tốt và tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ vật lý tại Đại học Osaka danh tiếng. Shoji được nhận làm biên tập viên sách tại một công ty xuất bản, nhưng năm 2017, sau 3 năm gắn bó, anh quyết định thôi việc vì nhận ra đây không phải nghề thực sự muốn. Năm ngoái, Shoji đã nói với Toyokeizai Online rằng anh thôi việc sau khi đọc sách về triết gia người Đức Friedrich Nietzsche, từ đó thay đổi hoàn toàn quan điểm về cuộc sống.

"Tôi học đại học rồi tốt nghiệp vì những người xung quanh đều làm thế. Tôi cứ thế bị cuốn theo mà không suy nghĩ gì, tôi hiếm khi sống với sáng kiến của mình", Shoji nói, cho biết thêm sau khi đọc về Nietzsche, anh bắt đầu cân nhắc lại cách sống.

Tháng 8/2018, Shoji cuối cùng thông báo dịch vụ mà anh cung cấp ra thế giới qua một bài đăng trên Twitter. Với tiêu đề bài đăng "People Who Do Not Rent", Shoji cho biết anh luôn sẵn sàng nếu như có bất cứ ai cần người cùng thực hiện một số công việc đơn giản như ngắm hoa anh đào nở, lắng nghe họ hay chỉ đơn giản là hiện diện ở bên. Khách hàng sẽ phải mất phí trả tiền đi lại và đồ ăn, thức uống (nếu có) cho Shoji.

Ý tưởng của Shoji nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, rất nhiều người xa lạ đã liên tiếp gửi yêu cầu cho anh. Tài khoản Twitter của Shoji từ vài chục tới 170.000 người follow chỉ trong một năm, và hiện tại là 270.000. Anh được mời xuất hiện trên tivi, tạp chí và nhờ vậy công việc càng thêm thuận lợi. Hiện tại, Shoji bận rộn cả tuần và ngày nào cũng rời khỏi nhà lúc 8h30 và trở về lúc 22h.

Tuy Shoji không tính phí gì ngoài tiền đi lại và ăn uống, phần lớn khách hàng đều khăng khăng đòi trả thêm cho anh. Thời gian đầu anh thấy xấu hổ, nhưng hiện đã quen và không còn ngại khi nhận tiền của họ.

Shoji giải thích công việc của anh khá đa dạng. Trong một bài chia sẻ gần đây trên Twitter, người đàn ông 37 tuổi kể chi tiết một nhiệm vụ, trong đó anh được một người đàn ông mời tới khách sạn 5 sao, nơi anh ta thường ghé tới mỗi tháng một lần như sở thích. Người này chỉ muốn được tâm sự với Shoji về sở thích này, vì thế anh đơn giản chỉ cần ngồi nghe khách hàng tâm sự khoảng 3 tiếng.

Một trải nghiệm khác của Shoji là khi anh được một phụ nữ vừa nộp đơn ly hôn nhờ đi cùng đến tiệc cưới vì không muốn rủ bạn bè.

"Anh không cần phải làm gì cả", một người khác từng viết cho Shoji. "Tôi chỉ muốn có ai đó không phải là người nhà, bạn bè, hay người yêu, những người không hề biết về tôi, có mặt bên cạnh".

Shoji cũng nói với các khách hàng rằng anh không có kỹ năng đặc biệt nào, cũng không thực sự muốn làm điều gì. Những gì anh cam kết chỉ là ở đó, bên cạnh họ, lắng nghe và trả lời họ ngắn gọn, hay đi dạo cùng... Ngoài ra, Shoji sẽ không làm gì khác.

Dịch vụ thuê người khá phổ biến ở Nhật Bản khi có người thậm chí còn thuê các nam diễn viên đóng giả làm phụ huynh của con cái họ. Nhưng hiện chưa ai thành công như Shoji, người cung cấp dịch vụ nhưng hầu như không làm bất cứ việc gì cho khách.

Cách làm việc độc đáo của Shoji Morimoto thậm chí còn trở thành cảm hứng cho sự ra đời của một chương trình truyền hình cùng tên "People Who Do Not Rent", với sự tham gia của nam diễn viên Takashisa Masuda. Chương trình tập trung vào dịch vụ mà Shoji cung cấp và cách anh chạm tới cuộc sống của những người khác. Chương trình lên sóng từ tháng 4/2020.