Tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung vừa được thả tự do vào hôm nay, hé lộ lời nói đầu tiên của hắn và chi tiết kỳ lạ trên tay

Khoảng 6h46 sáng ngày 12/12 (giờ địa phương), tên tội phạm ấu dâm khét tiếng trong vụ bé Na-young khiến cả Hàn Quốc và thế giới căm phẫn, Cho Doo Soon, đã chính thức được thả tự do khỏi nhà tù Nam Seoul, tỉnh Chungcheong Nam.



Sau khi ra khỏi trại giam, Cho Doo Soon đã lập tức được đưa đến Văn phòng Quản chế Ansan, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, để thực hiện một vài thủ tục theo quy định. Trước đó, tên này đã được gắn vòng chân điện tử tại trại cải huấn trước khi được trả tự do. Nhân viên quản chế cũng đã kiểm tra khả năng liên lạc và kết nối của thiết bị điện tử.

Chiếc xe chở theo Cho Doo Soon rời nhà tù Nam Seoul từ sáng sớm.

Một quan chức của Bộ Tư Pháp cho biết, Cho Doo Soon sẽ được đào tạo trong vòng 1 giờ về những nội dung liên quan đến việc được trả tự do sau đó sẽ đi ô tô riêng và chuyển về nhà cùng một nhân viên quản chế.

Đây là lần đầu tiên người ta được nhìn thấy Cho Doo Soon sau 12 năm thi hành án, đền tội cho những gì mà hắn đã gây ra đối với nạn nhân, khi đó chỉ mới là một cô bé 8 tuổi. Cho Doo Soon hiện đã ở tuổi 68, hắn đội nón và xuất hiện với chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Và một trong những chi tiết gây chú ý là trên tay phải của Cho Doo Soon luôn cầm một quả quýt, khiến nhiều người tò mò không hiểu vì sao. Khi được hỏi: "Ông có cảm thấy tội lỗi không?", Cho Doo Soon vẫn giữ im lặng và tiến vào trong với phong thái được mô tả là điềm tĩnh.

Trong quá trình làm thủ tục tại Văn phòng Quản chế Ansan, Cho Doo Soon được cho là đã nói: "Tôi không ngờ sự phẫn nộ của công chúng lại đến mức này", "Tôi sẽ sống trong sự ăn năn". Tên này còn bày tỏ nguyện vọng: "Tôi muốn được xin lỗi những nạn nhân". Sau khi hoàn tất thủ tục, Cho Doo Soon đi ra ngoài và cúi đầu trước toàn thể mọi người nhưng không nói gì rồi lên xe rời đi.

Trước đó, ở trước cửa nhà tù, ngoài cảnh sát và phóng viên, rất đông người tập trung tại đây. Họ tổ chức biểu tình để ngăn cản việc trả tự do cho tên tội phạm với những tấm biển có nội dung gay gắt "Cho Doo Soon hãy xuống địa ngục đi".

"Tôi đã đợi từ 10h tối đêm qua để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử" - Yoon Ji-hyun (25 tuổi) chia sẻ.

Cảnh sát đã dựng một hàng rào khoảng 500m dọc theo con đường dẫn đến lối vào nhà tù và 150 nhân viên chia làm 3 phi đội để canh gác phòng trường hợp xảy ra tai nạn. Vào ngày này, cảnh sát đã đưa ra các quy tắc về giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 nhưng vẫn không ngăn được đám đông có mặt trước cổng nhà tù Nam Seoul.

Khi chiếc xe chở theo Cho Doo Soon xuất phát rời khỏi nhà tù, hàng chục người đã cố hết sức đuổi theo. Một số thành phần quá khích còn ném trứng vào chiếc xe và hét lên: "Hành quyết Cho Doo Soon".

Được biết, nhân viên quản chế sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát tại nhà của tên Cho Doo Soon. Trong 7 năm tiếp theo, hắn sẽ bị giám sát chặt chẽ 24/7 bởi một nhân viên quản chế chuyên dụng.

Trong khi đó tòa án dự kiến sẽ đưa ra một vài quy định đặc biệt dành cho Cho Doo Soon, sớm nhất là vào ngày hôm nay, chẳng hạn như chỉ cho phép hắn uống một lượng rượu nhất định và hạn chế ra ngoài vào đêm khuya. Cảnh sát địa phương đã lắp đặt chốt bảo vệ hoạt động 24/7, nơi có thể quan sát lối vào nơi ở của Cho Doo Soon và vợ. 15 camera an ninh cũng được bổ sung tại khu dân cư này.

Để giải tỏa căng thẳng cho người dân, thành phố Ansan dự kiến sẽ tăng cường độ sáng của 30 ngọn đèn xung quanh nơi Cho Doo Soon sinh sống, đồng thời thuê 12 sĩ quan cảnh sát để thành lập đội tuần tra 24/7.

(Nguồn: Tổng hợp)

Thái Anh