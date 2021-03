Sydney gặp họa lớn, dân sơ tán khẩn cấp trong đêm

Theo mô tả của Reuters, người dân ở các khu vực phía Tây Bắc của Sydney buộc phải rời khỏi nhà của họ vào giữa đêm khi mưa lớn tiếp tục đổ xuống bờ biển phía Đông nước Úc, dòng nước chảy xiết, tàn phá trên diện rộng.

Cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sơ tán ở 12 khu vực của bang New South Wales (bang đông dân nhất của Úc với 8 triệu người) cũng được ban bố, giữa lúc các con sông bị bồi lấp và nước mưa tích tụ, gây nguy hiểm.

Một người băng qua đường khi mưa lớn, khiến bang New South Wales bị ngập lụt trên diện rộng ngày 20/3. Ảnh: Reuters





Nhà khí tượng học Jonathan How của Cục Khí tượng nói với đài truyền hình ABC News: "Mưa to gió lớn tàn phá nhiều thứ". Theo dự báo, mưa lớn ​​sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 21-3 ở Sydney và khắp bang New South Wales, một số khu vực dự báo có lượng mưa lên tới 200 mm.

Từ sáng 19/3, các thị trấn trong vùng đã chứng kiến lượng mưa kỷ lục với hơn 400 mm. Ảnh: Reuters





Theo Cục Khí tượng Úc, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới nhiều khả năng có thể khiến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng của người dân. Những cơn mưa lớn được dự báo sẽ di chuyển xuống bờ biển phía Nam, thời tiết khắc nghiệt có thể sẽ kéo dài đến cuối ngày 25/3.

Đập Warragamba, nơi cung cấp phần lớn nước uống cho Sydney, đã tràn vào chiều 20/3. Các chuyên gia dự đoán đây là đợt tràn đáng kể đầu tiên của hồ chứa kể từ năm 1990.

Hàng trăm người đã phải đến các trung tâm sơ tán ở khu vực Bắc Sydney, thuộc bang New South Wales. Ảnh: Reuters





Các dịch vụ khẩn cấp tại Úc cho biết họ đã nhận được hơn 1.000 cuộc gọi trong đêm yêu cầu giúp đỡ và thực hiện khoảng 100 cuộc giải cứu từ đêm 20/3 đến 21/3. Các cơ quan khẩn cấp trước đó công bố lệnh sơ tán đối với một số khu vực trũng thấp ở phía Tây Bắc TP Sydney, một ngày sau khi nhà chức trách cảnh báo về lũ quét có thể "đe dọa tính mạng" ở bang New South Wales.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sơ tán đã được đưa ra cho khoảng 12 khu vực ở New South Wales. Ảnh: EPA-EFE

Lũ lụt vượt qua mức lũ kỷ lục được ghi nhận vào năm 2013. Ảnh: AP





Mọi người bắt đầu đổ xô đến các trung tâm sơ tán ở phía Bắc Sydney khi mưa xối xả trong ngày 20/3, mưa trút xuống một vùng ven biển rộng lớn gây lụt lội giữa mùa hè ẩm ướt bất thường.

Những cảnh quay trên truyền hình và mạng xã hội cho thấy nước chảy xiết khiến các ngôi nhà bị cuốn trôi, nhấn chìm các con đường, làm gãy cây và phá hỏng cơ sở hạ tầng đường bộ. Chẳng hạn, tại Taree - vùng bờ biển phía Bắc Sydney, một ngôi nhà bị cuốn trôi xuống dòng sông chảy xiết, khoảng 150 người trú đêm trong hội trường địa phương vốn được xây dựng để người dân lánh nạn.

Mưa và ngập lụt kéo dài có thể ảnh hưởng xấu tới chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 tại Sydney và các khu vực lân cận. Ảnh: Reuters





Mưa lũ đã ảnh hưởng đến việc cung cấp vắc-xin Covid-19 đến Sydney và khắp bang New South Wales, đồng thời làm gián đoạn kế hoạch cung cấp những liều vắc-xin đầu tiên cho gần 6 triệu người trong vài tuần tới. Chính quyền Úc dự kiến bắt đầu quá trình tiêm phòng đại trà kể từ ngày 22/3

Theo Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian, đây có thể là một đợt mưa lớn nhất trong 25 năm qua. Bà Gladys Berejiklian cho rằng đợt mưa lũ này là một sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Giám đốc điều hành của câu lạc bộ giải trí Taree, Paul Allen, mô tả lũ lụt là một "thảm họa", khiến nhiều người dân địa phương "mất tất cả".

