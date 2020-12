Phi tần đột ngột "bốc hơi" khỏi sử sách nhà Thanh: Dung mạo khuynh thành, được Hoàng đế Khang Hi sủng ái nhưng bỗng dưng biến mất sau khi phong Tần

Vị phi tần bí ẩn đó chính là Kính tần Vương Giai thị. Nàng có xuất thân cao quý, thuộc Mãn Châu Tương Hồng Kỳ, không rõ năm sinh. Phụ thân của nàng là Hộ quân Tham lĩnh Hoa Thiện.

Trên thực tế, tổ tiên của nàng là Hoàn Nhan thị, thuộc Đông quy hệ. Thời kỳ nhà Thanh có rất nhiều nhánh Hoàn Nhan thị lớn nhỏ khác nhau, trong đó Đông quy hệ là hệ Hoàn Nhan thị có liên hệ chặt chẽ với Hoàng tộc Hoàn Nhan thị của triều nhà Kim. Đồng thời, Đông quy hệ Hoàn Nhan thị cũng là một gia tộc hiển hách nhất nhì triều Thanh.

Năm Khang Hi thứ 10, Vương Giai thị tham gia Bát kỳ tuyển tú với thân phận tú nữ Mãn Châu Tương Hồng kỳ. Với gia thế cao quý và dung mạo như hoa, Vương Giai thị đã lọt vào mắt xanh của Hoàng đế và được chọn nhập cung.

Vào thời điểm này, hệ thống hậu phi hậu cung Đại Thanh vẫn chưa hoàn thiện, nữ nhân ở hậu cung không có phong hào riêng, chỉ gọi chung là Thứ phi. Nhưng, chỉ cần có sự sủng ái của Hoàng đế thì không lo lắng nhiều đến danh phận.

Ảnh minh họa.

Không ngoài dự đoán, năm Khang Hi thứ 16, Hoàng đế Khang Hi tiến hành đại phong hậu cung. Lúc đó, Nữu Hỗ Lộc thị (con gái của Phụ chính đại thần Át Tất Long) được sách lập thành Hoàng hậu, Đông Giai thị (con gái của Lĩnh thị vệ Nội đại thần Đông Quốc Duy) được phong làm Quý phi.



Ngoài ra, Hoàng đế Khang Hi còn phong 7 nữ nhân khác làm Tần, Vương Giai thị được phong thành Kính tần, xếp thứ 2 trong số 7 người được phong Tần. Từ đó có thể nhận thấy, Vương Giai thị ít nhiều cũng có được sự sủng ái của Hoàng đế Khang Hi.

Tuy nhiên, sau lần phong Tần đó, trong sử sách nhà Thanh không còn nhắc đến Kính tần Vương Giai thị nữa.

Theo ghi chép, năm Khang Hi thứ 36, đãi ngộ của cấp bậc Tần được cấp cho 4 người. Về sau đã xác định được danh tính 2 trong 4 người đó là Đoan tần Đổng thị và Hy tần Hách Xá Lý thị. 2 người còn lại được suy đoán là Kính tần Vương Giai thị và An tần Lý thị , 2 phi tần bí ẩn nhất của Hoàng đế Khang Hi.

Đến năm Khang Hi thứ 46, các tài liệu lịch sử chỉ có ghi chép về 3 vị Tần: Đoan tần Đổng thị, Hòa tần Qua Nhĩ Giai thị và Lương tần Giác Nhĩ Sát thị; tuyệt nhiên không nhắc đến Kính tần Vương Giai thị và An tần Lý thị.

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng Kính tần Vương Giai thị đã phạm tội lớn nên bị giáng chức. Tuy nhiên không có bất kỳ tài liệu nào khẳng định ý kiến này là chính xác. Đến hiện tại, sự mất tích đột ngột của Kính tần Vương Giai thị vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Thùy Linh