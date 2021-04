Nữ hoàng Anh Victoria và mối tình kỳ lạ với "nam sủng" kém 44 tuổi bị coi là bê bối bậc nhất lịch sử Hoàng gia

Nữ hoàng quyền lực và mối lương duyên với chàng người hầu kém 44 tuổi

Vào năm 1887, trong loạt sự kiện tổ chức lễ Golden Jubilee - kỷ niệm 50 năm trị vì, Nữ hoàng Victoria đã mời lãnh đạo nhiều quốc gia tới dự bữa tiệc xa hoa của mình. Nữ hoàng mong muốn tìm được người giúp bà tiếp đãi các Hoàng tử Ấn Độ khi họ đến dự lễ và Abdul Karim - thanh niên cao lớn 24 tuổi, con trai của một phụ tá bệnh viện tại thành phố Agra (Ấn Độ) đã được lựa chọn làm một trong 2 người đóng vai trò "món quà từ Ấn Độ" tham gia hỗ trợ tổ chức bữa tiệc. Khi đó, Nữ hoàng Victoria đã bước sang tuổi 68.

(Ảnh minh họa từ bộ phim "Nữ hoàng và tri kỷ")

Karim vốn là người con thứ hai trong nhà có 6 anh chị em. Cha của Karim là ông Haji Wuzeeruddin, trợ tá tại bệnh viện. Ông Wuzeeruddin đã thuê Maulvi - một học giả Hồi giáo để dạy cho con trai. Nhờ đó, Karim được học cả tiếng Ba Tư và tiếng Urdu. Sau đó Karim được nhận vào làm thư ký tại một nhà tù ở Agra. Và John Tyler - người quản lý nhà tù đã lựa chọn cử Karim tới Anh.



Trước đó, trong năm 1886, Tyler tham dự một triển lãm tại London để trưng bày các thảm dệt có nguồn gốc Ấn Độ. Nữ hoàng Victoria đã rất ấn tượng và đề nghị ông Tyler giúp chọn hai người Ấn Độ để hỗ trợ lễ Golden Jubilee của bà. Ngoài Karim, nhân vật còn lại được lựa chọn là Mohamed Buxshe, người giúp việc có nhiều kinh nghiệm từng làm việc cho một vị Tướng Anh. Trước khi tới London, Karim đã trải qua khóa học về nghi lễ hoàng gia và tiếng Anh.

(Ảnh minh họa từ bộ phim "Nữ hoàng và tri kỷ")

Từ đầy tớ một bước trở thành người tâm giao, người thầy của Nữ hoàng



Vốn thích thú trước vẻ đẹp của đàn ông Ấn, Nữ hoàng Victoria nhanh chóng để ý tới Karim khi anh lần đầu ra mắt tại cung điện. Nữ hoàng Victoria từng ghi lại cảm nhận của bà về lần đầu tiên gặp gỡ Karim, bà miêu tả chàng thanh niên Ấn Độ này "cao ráo với vẻ mặt nghiêm túc".

Sau khi lễ Golden Jubilee kết thúc, Karim và Buxshe tháp tùng Nữ hoàng tới dinh thự mùa hè của bà tại đảo Isle of Wight. Tại nơi này, Karim đã gây ấn tượng với Nữ hoàng qua món cà ri gà chế biến bằng các gia vị anh mang từ Agra tới. Nữ hoàng Victoria đã khen ngợi đây là món ăn "tuyệt hảo" đồng thời bổ sung nó vào thực đơn của bà.

Các tài liệu bếp núc tại tòa nhà Osborne - nơi ở yêu thích của Nữ hoàng Victoria đã ghi chép rằng mỗi bữa ăn trưa chủ nhật của bà đều có món cà ri cay nổi tiếng của Ấn Độ. Món ăn này cũng từng xuất hiện trong nhật ký của Nữ hoàng: "Dùng món cà ri ngon, do một trong những người hầu Ấn của ta dọn".

(Ảnh minh họa từ bộ phim "Nữ hoàng và tri kỷ")

Thêm thích thú với nền văn hóa Ấn Độ, Nữ hoàng Victoria đã đề nghị Karim dạy bà tiếng Urdu. Để tăng giao tiếp giữa giáo viên và học sinh, Nữ hoàng Victoria tăng gấp đôi các bài học tiếng Anh cho Karim và chàng trai Ấn Độ này đã tiếp thu khá nhanh. Vài tháng sau đó, Nữ hoàng Victoria ban danh hiệu cho Karim là Munshi Hafiz Abdul Karim và anh trở thành thư ký Ấn Độ chính thức của bà đồng thời Karim được miễn các nhiệm vụ của người hầu.



Kể từ đó, Karim ở lại Anh quốc và luôn kề cận phục vụ bên Nữ hoàng từ những việc rất nhỏ. Anh ta thủ thỉ cho Nữ hoàng nghe những câu chuyện truyền thuyết về quê hương Ấn Độ. Tiếp đến, Abdul dạy bà sử dụng tiếng Hindu. Nữ hoàng cũng ghi lại điều này trong nhật ký: "Abdul trẻ trung dạy ta. Cậu ấy là một thầy giáo rất nghiêm khắc nhưng là một trang nam tử hoàn hảo".

(Ảnh minh họa từ bộ phim "Nữ hoàng và tri kỷ")

Đặc ân của Nữ hoàng quyền lực dành cho người hầu trẻ tuổi



Hầu như, trong mọi hoạt động, Nữ hoàng Victoria luôn cho Abdul theo sát bên mình. Thậm chí khi Nữ hoàng đi nước ngoài, Karim cũng đi theo. Bà cũng thường hay tâm sự, kể chuyện cho Abdul nghe mọi lúc mọi nơi.

Nữ hoàng Victoria cũng không hề giấu giếm tình cảm của mình dành cho Abdul. Bà nói với con gái mình rằng bà rất thích Abdul, anh ta một người cực kỳ nhẹ nhàng và thấu hiểu người khác. Và mặc dù Abdul luôn ở bên cạnh nhưng ngày nào Nữ hoàng cũng viết cho anh một bức thư.

Trong những bức thư gửi Karim, Nữ hoàng Victoria đều ký tên "người bạn thân nhất của cậu" hoặc "người mẹ yêu quý của cậu". Ngoài ra, Nữ hoàng còn dành cho anh chàng người hầu trẻ tuổi này sự sủng ái vượt trên tình cảm chủ tớ bình thường khác như trao cho Abdul "Huy chương đế quốc Ấn Độ", và cắt cho anh ta một mảnh đất lớn tại quê hương vào năm 1895, hay cho phép Abdul mang vợ mình đến Anh Quốc sinh sống, tặng luôn cho họ một căn hộ.

Karim còn có xe riêng và chỗ ngồi đẹp nhất trong nhà hát opera. Chưa kể, khi Abdul bị bệnh thì Nữ hoàng luôn luôn trực tiếp đến thăm. Hay trong một lần, khi biết Abdul tha thiết được trở về quê nhà, Nữ hoàng đã viết cho anh ta một bức thư, nói rõ nỗi lòng mình rằng nếu xa anh, bà sẽ rất buồn…

(Ảnh minh họa từ bộ phim "Nữ hoàng và tri kỷ")

Điều này đã khiến hoàng gia Anh nổi giận. Trước khi Karim xuất hiện, người hầu thân cận nhất của Nữ hoàng Victoria là ông John Brown người Scotland. Khi Brown qua đời năm 1883, chưa có người hầu nào có thể thay thế được vị trí của ông trong vòng thân cận với Nữ hoàng Victoria. Do vậy, sự thăng tiến vượt mặt của Karim đã gây chú ý.



Karim cũng gây thêm khó chịu cho những người ngoài cuộc khi đề nghị Nữ hoàng đảm bảo cho cha anh có được tiền lương hưu và thăng chức cho sếp cũ của cha anh ta. Tuy nhiên, các nhà sử học cho rằng căn nguyên chính trong lòng thù ghét với Karim bắt nguồn từ sự phân biệt chủng tộc trong thế kỷ 19.

Việc một người Ấn Độ có vị trí ngang hàng với những người hầu cận da trắng của Nữ hoàng đã gây ra sự khó chịu. Không những vậy, việc anh này ngồi cùng bàn, chia sẻ cuộc sống hàng ngày với họ càng góp phần tăng giận dữ.

(Ảnh minh họa từ bộ phim "Nữ hoàng và tri kỷ")

Cái kết buồn cho câu chuyện bị chôn vùi gần 100 năm



Khi Nữ hoàng Victoria băng hà vào năm 1901, con cái bà đã đốt hết mọi lá thư bà gửi cho Karim. Trong khi đó, Karim bị đưa về Ấn Độ. Tuy nhiên, nhật ký của Karim và một số bức ảnh tư liệu còn sót lại đã được các nhà sử học phát hiện, từ đây câu chuyện được kể lại sau 100 năm dường như đã đi vào quên lãng.

Nữ hoàng Victoria hoàn toàn nhận ra những thái độ hướng tới Karim và không hề chịu đựng điều này. Nữ hoàng Victoria tặng quà và trao danh hiệu cho Karim để đảm bảo rằng khi bà băng hà, người bạn Ấn Độ vẫn sống thoải mái và được nhớ đến.

Nữ hoàng Victoria còn trao tặng Karim một mảnh đất tại quê nhà của anh ở Agra. Trong di nguyện của mình, Nữ hoàng Victoria mong muốn Karim trở thành một trong những người tiễn đưa chính, đây là vinh hạnh chỉ thuộc về những thành viên hoàng gia hoặc bạn bè thân thích nhất.

(Ảnh minh họa từ bộ phim "Nữ hoàng và tri kỷ")

Nỗi lo lắng của Nữ hoàng Victoria đã chính xác. Khi Nữ hoàng qua đời vào ngày 22/1/1901, các con của bà đã nhanh chóng xua đuổi Karim. Nhà vua Edward VII cử cận vệ tới nơi Karim và vợ đang sinh sống, tịch thu mọi lá thư từ Nữ hoàng và lập tức đốt hết chúng. Họ đề nghị Karim quay trở về Ấn Độ ngay tức khắc.



Các hậu duệ của Nữ hoàng Victoria không thể hoàn toàn loại bỏ Karim khỏi các dữ liệu nhưng đã nỗ lực để xóa nhiều dấu vết. Karim qua đời tại Agra trong năm 1909. Tuy nhiên, cuốn nhật ký của ông vẫn còn và được người thân lưu giữ cho đến ngày nay. Cuốn nhật ký đã miêu tả chi tiết về tình bạn không thể ngờ tới, vượt qua ranh giới sắc tộc và bắt nguồn từ món cà ri gà giữa ông và Nữ hoàng Victoria.

Shrabani Basu là nữ phóng viên đã có công khám phá ra câu chuyện lịch sử bị Hoàng gia Anh chôn giấu suốt gần một thế kỷ.

Ngoài ra, một nữ phóng viên có tên Shrabani Basu đã tìm ra manh mối về câu chuyện này vào năm 2003 và quyết tâm đi tìm sự thật đằng sau bí mật về mối quan hệ kỳ lạ giữa Nữ hoàng Victoria và người hầu Abdul, đã bị Hoàng gia Anh chôn vùi gần 1 thế kỷ.



Cuối cùng, trong hơn 5 năm ròng rã sau đó, bằng tất cả những tài liệu hiếm hoi thu thập được, nữ phóng viên này đã viết nên cuốn sách "Victoria & Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant". Và đây chính là nguyên tác cho bộ phim "Victoria & Abdul" – "Nữ hoàng & tri kỷ" mới ra mắt và đang được công chiếu rộng rãi trên màn ảnh rộng.

