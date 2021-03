Nói dối về đám cưới bí mật, Meghan Markle lĩnh hậu quả chua chát còn Harry thì bị nghi ngờ năng lực làm việc

Meghan Markle đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích kịch liệt sau khi người phát ngôn của nhà Sussex lên tiếng thừa nhận không có đám cưới bí mật nào được tổ chức như lời Meghan nói trong cuộc phỏng vấn bom tấn hôm 7/3. Nữ công tước xứ Sussex đang phải lĩnh hậu quả chua chát vì lời nói dối của mình.



Theo trang Express, mức độ nổi tiếng và uy tín của Meghan bị sụt giảm nhanh chóng ở cả Anh và Mỹ sau khi cô bị bóc mẽ nói dối. Nhà bình luận hoàng gia Angela Levin đã công khai lên tiếng chỉ trích nữ công tước vì thiếu tôn trọng dân chúng nước Anh, những người đã đóng góp một phần thuế của mình để chi trả cho hôn lễ hoành tráng của nhà Sussex. "Meghan chắc chắn coi thường hôn lễ hoàng gia", chuyên gia cho biết.

Nhiều người dùng mạng cũng lên tiếng ủng hộ chuyên gia Levin. "Đó là hành vi thiếu tôn trọng người dân Anh và số tiền khổng lồ đã phải bỏ ra để chi trả cho hôn lễ của cô ta"; "Cô ta chẳng xứng đáng với hôn lễ đó. Hãy trả lại tiền cho người dân đã bỏ ra để chi trả đám cưới ấy"... một số bình luận của người dùng mạng.

Meghan đã đánh mất lòng tin của nhiều người.

Theo truyền thông Anh, dịch vụ nhà thờ, hoa và đội ngũ lễ tân cho nhà Sussex trong hôn lễ do Thái tử Charles chi trả. Chi phí an ninh bao gồm cả kiểm soát đám đông do người nộp thuế ở Anh chi trả. Ước tính, hôn lễ của cặp đôi đã tiêu tốn khoảng 32 triệu bảng Anh (hơn 1000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Nếu như Meghan bị đòi trả lại chi phí tổ chức hôn lễ thì đây chắc chắn sẽ là thiệt hại tài chính không hề nhỏ đối với nhà Sussex.



Người xưa có câu "một lần bất tín vạn lần bất tin", giờ đây Meghan đã bị gắn mác là kẻ nói dối, những gì nữ công tước nói ra giờ đây đều khiến người ta hoài nghi. Nhà bình luận nổi tiếng Sarah Vine cho biết, khi Meghan đã nói sai về đám cưới bí mật thì mọi người sẽ chẳng còn tin những gì Meghan nói trong cuộc phỏng vấn với Oprah.

Nhà báo Piers Morgan, kẻ thù không đội trời chung với Meghan, cũng đăng tải trên Twitter câu hỏi đầy sâu cay: "Chúng ta vẫn phải tin Meghan Markle nữa hay sao?". Rõ ràng, hiện tại trong mắt nhiều người những lời Meghan không còn đáng tin tưởng và không có giá trị nào nữa.

Trong khi đó, Harry cũng bị dân chúng mỉa mai sau khi anh được bổ nhiệm làm giám đốc phụ trách quan hệ cho một công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon mang tên BetterUp . Công việc chính của Harry sẽ làm người đại diện hình ảnh của công ty, giúp quảng bá các hoạt động liên quan đến sức khỏe tâm thần. Một số nhà phê bình cáo buộc BetterUp đánh bóng tên tuổi bằng cách thuê một thành viên hoàng gia trong khi năng lực của Harry thì chưa rõ.

Harry bị mỉa mai với công việc mới nhận được.

"Tôi đánh giá cao việc Harry đã có việc làm riêng, nhưng với một người không có bằng đại học, không có kinh nghiệm làm việc mà được bổ nhiệm làm giám đốc khiến người ta thật khó hiểu"; "Harry nhận hàng đống tiền dựa trên danh nghĩa hoàng gia để giúp công ty thu hút các nhà đầu tư, thật là một sự toan tính kỹ lưỡng"; "Harry có kinh nghiệm gì để trở thành một giám đốc cho công ty chuyên về sức khỏe tâm thần trong khi anh ta còn than vãn về nỗi đau của chính mình?"... một số người dùng mạng bình luận.



Theo Trí thức trẻ