Nơi an nghỉ của bé gái 16 tháng tuổi bị bố mẹ nuôi bạo hành tới chết: Sơ sài đến phẫn nộ với vỏn vẹn khung ảnh 60 nghìn đồng

Tháng 10/2020, dư luận Hàn Quốc sôi sục trước vụ án bé gái 16 tháng tuổi Jung In bị bố mẹ nuôi, lần lượt là Jang và Ahn, bạo hành đến chết . 10 tháng trước khi qua đời, bé Jung In được vợ chồng Jang và Ahn nhận nuôi. Bé Jung In cùng với gia đình nuôi (gồm bố mẹ và chị gái nuôi) còn xuất hiện trên sóng truyền hình của đài EBS. Bé Jung In nhập viện vào ngày 13/10/2020 trong tình trạng nguy kịch và đội ngũ y bác sĩ đã báo cảnh sát ngay sau khi nhận định nguyên nhân gây ra tình trạng tồi tệ của đứa trẻ nhiều khả năng là do bạo hành.

Chi tiết vụ việc đọc thêm tại đây .

Hình ảnh bé Jung In ngồi một góc với gương mặt vô cảm tại nhà trẻ 1 ngày trước khi qua đời được công bố khiến ai cũng xót xa. Bên phải là ảnh chụp cho thấy trên cơ thể đứa trẻ chi chít vết thương do bị bạo hành.

Phong trào hashtag "Jung In à, xin lỗi em" được người dân Hàn Quốc hưởng ứng rộng rãi.

Ngày 2/1, chương trình Unanswered Questions lên sóng với một loạt thông tin về tình tiết của vụ việc cho thấy cuộc sống địa ngục mà nạn nhân nhỏ tuổi phải trải qua trong 10 tháng về ở với gia đình mới, một lần nữa làm dấy lên sự phẫn nộ. Phong trào hashtag "Jung In à, xin lỗi em" được phát động lan rộng khắp các trang mạng xã hội Hàn Quốc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Ngoài ra, mọi người còn kêu gọi nhau ký vào bản kiến nghị gửi cho Nhà Xanh để yêu cầu cơ quan chức năng đưa ra hình phạt thích đáng trừng trị 2 kẻ thủ ác gây ra cái chết của bé Jung In.

Sau khi Unanswered Questions phát sóng, các diễn đàn mạng xã hội ở Hàn Quốc cũng bùng nổ những bài đăng liên quan đến vụ việc. Một trong số đó là bài đăng trên diễn đàn Bobae Dream về mộ phần của bé Jung In, tại nghĩ trang thuộc quản lý của một tổ chức phi lợi nhuận tại Yangpyeong, Gyeonggi, Hàn Quốc. Được biết, nghĩ trang này chỉ dành để an táng miễn phí những bệnh nhi xấu số qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

Mộ phần sơ sài của bé Jung In.

Theo chủ bài đăng, mộ phần của bé Jung In chỉ là một phần đất sơ sài, bên trên là hình của đứa trẻ được lồng vào khung có giá chỉ vỏn vẹn 3.000 won (khoảng 60 nghìn đồng). Theo thông tin được đăng tải trên tờ Dispatch, vào năm ngoái khi nhận nuôi bé Jung In, vợ chồng Jang và Ahn nhận được khoản trợ cấp nuôi con là 150.000 won (3,2 triệu đồng)/tháng, trợ cấp trẻ em cơ bản 100.000 won (2,1 triệu đồng)/tháng và tiền mừng nhận nuôi con 1 triệu won (21,3 triệu đồng). Với từng ấy khoản tiền nhận được, hành vi bỏ bê, bạo hành bé Jung In đến chết và xây dựng mộ phần tồi tàn cho đứa trẻ của cặp đôi là hoàn toàn không chấp nhận được.



Chủ bài đăng còn bức xúc đặt câu hỏi rằng vì sao bé Jung In qua đời vì bố mẹ nuôi bạo hành mà lại được chôn cất ở khu nghĩa trang dành cho những đứa trẻ chết do ung thư. Đồng thời, với tình trạng mộ phần của bé Jung In, không khó để nhận định rằng bố mẹ nuôi của em rất hiếm khi ghé qua đây thăm viếng.

Sau khi vụ án được công khai, rất nhiều người đã tìm đến nơi an nghỉ của bé Jung In để bày tỏ niềm thương tiếc. Mộ phần của đứa trẻ giờ đã được phủ đầy hoa, đồ chơi, thú bông...

Hiện tại, vụ án vẫn đang được điều tra. Trước đó, vợ chồng Jang và Ahn đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định họ không hề liên quan đến cái chết của con gái nuôi. Cả hai đã bị bắt giam và chờ ngày ra tòa.

Thái Anh