Nhìn lại loạt khoảnh khắc thời trẻ của Hoàng tế Philip, ai cũng phải thừa nhận: Harry giống hệt ông nội!

Vào ngày 12/4, truyền thông Anh đã đăng tải một bức ảnh cũ của Hoàng tế Philip trên trang bìa tạp chí Paris Match hồi năm 1957, khi ông 36 tuổi. Trong bức ảnh có thể thấy, Công tước xứ Edinburgh mặc bộ quân phục Tropical Dress of the Blues and Royals, giống hệt bộ đồ mà Harry chọn hồi năm 2018 khi dự sự kiện ngày Anzac nhằm tưởng nhớ những thành viên của Quân đội Australia và New Zealand.

Khi hai tấm hình được đặt cạnh nhau, nhiều người phải gật gù thừa nhận rằng Harry giống hệt ông nội mình. Nhiếp ảnh gia Chris Jackson là người đầu tiên phát hiện ra sự giống nhau này và chia sẻ hai bức ảnh cạnh nhau lên tài khoản Instagram cách đây 2 năm. Từ nước da, màu mắt, bộ râu cho đến nụ cười, Harry sao y bản chính diện mạo của Hoàng tế Philip.

Harry và ông nội giống hệt nhau khi mặc cùng bộ quân phục và để râu.

Không chỉ hai tấm hình trên mà một loạt khoảnh khắc khác cũng chứng minh một điều rằng: Harry thực sự may mắn khi sở hữu những nét đẹp của ông nội. Thời trẻ, Hoàng tế Philip nổi bật với vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt hút hồn. Chính vẻ ngoài hoàn hảo của Hoàng tế đã khiến trái tim của Nữ hoàng Anh, khi ấy là nàng công chúa 13 tuổi, rung động, bà đã yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hoàng tử Philip của Hy Lạp, khi mới biết đi vào tháng 7/1922, và Hoàng tử Harry bên cạnh piano tại Cung điện Kensington hồi tháng 10/1985.

Hoàng tế Philip ở Scotland năm 1935 và Hoàng tử Harry khi còn đi học tại trường Cao đẳng Eton, vào tháng 11/2001.

Công tước xứ Edinburgh - sĩ quan Hải quân Hoàng gia vào tháng 12/1946; Hoàng tử Harry vào tháng 3/2012, tại Nassau.

Hoàng tế Philip tại trận đấu cricket nổi tiếng ở Arundel, tháng 8/1953; Harry trong một trận đấu cricket trong chuyến thăm chính thức ở Castries, Saint Lucia, tháng 11/2016.

Hoàng tế Philip trên ban công của điện Buckingham vào ngày Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi - tháng 6/1953 và Harry cũng ở trên ban công cung điện vào tháng 6/2015.

Công tước xứ Edinburgh vào khoảng năm 1960 và cháu trai Harry hồi tháng 2/2014.

Một bức chân dung của Hoàng tế Philip được chụp vào tháng 11/1947; Công tước xứ Sussex tại Trường đua ngựa Ascot, tháng 7/2011.

Không chỉ giống nhau về ngoại hình mà Harry cũng được nhận xét là thừa hưởng tính cách hài hước, hóm hỉnh của ông nội. Trong diễn văn tri ân đến Hoàng tế Philip, Công tước xứ Sussex nhớ đến những tính cách táo bạo, nổi bật của ông nội. Lời diễn đạt của Harry phóng khoáng, khác hẳn so với sự trang trọng, tinh tế mà Hoàng tử William dành cho ông nội.

Harry được cho là có mối quan hệ khá thân thiết với Hoàng tế Philip do cả hai người đều từng phục vụ trong quân đội. Hoàng tế đã ở bên các cháu trai trong giây phút khó khăn nhất khi hai anh em hoàng tử đưa tang người mẹ quá cố, Công nương Diana về nơi an nghỉ cuối cùng vào năm 1997. Ông cũng chứng kiến sự khôn lớn và trưởng thành của các cháu trai.

Chiều 11/4 (giờ địa phương), Công tước xứ Sussex đã về Anh sau quãng đường hơn 12 tiếng bay từ Mỹ để kịp dự tang lễ của ông nội vào ngày 17/4 tới đây. Meghan không cùng chồng quay về Anh do cô đang mang thai và được bác sĩ khuyên không nên di chuyển xa. Đây là lần đầu tiên Harry về Anh kể từ tháng 3 năm ngoái, và cũng là chuyến về nước đầu tiên kể từ khi nhà Sussex thực hiện cuộc phỏng vấn bom tấn với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey hồi tháng trước.

Diệp Lục