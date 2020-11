Nhật Bản: Hơn 700 nam giới tự sát chỉ trong một tháng

Nguyên nhân chính được đưa ra cho tình trạng trên là đại dịch Covid-19 đã dẫn đến cắt giảm việc làm tại các công ty lớn, điều kiện làm việc tồi tệ hơn và tiền thưởng cuối năm bị “bốc hơi”, theo SCMP đưa tin.



Theo Bộ Y tế, 705 nam giới tuổi từ 20 đến 59 đã tự kết liễu đời mình vào tháng 9, tăng 56 trường hợp, tương đương 8,6% so với cùng tháng năm ngoái. Tình trạng tương tự xảy ra vào tháng 8, với 706 vụ tự tử, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng cộng, 1.805 người Nhật Bản đã tự sát vào tháng 9, tăng 143 người so với cùng tháng của một năm trước đó.

Số liệu thống kê mới nhất vừa được công bố cho thấy tâm lý tuyệt vọng đối với xã hội đang có xu hướng gia tăng ở Nhật Bản. Dịch Covid-19 khiến hàng loạt công ty cắt giảm nhân sự, việc làm tốt cùng tiền thưởng cuối năm đối với nhiều người bỗng chốc “bốc hơi”.

“Tự tử có thể xuất phát do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch Covid-19 năm nay là nguyên nhân chủ yếu. Chúng tôi từng được sống trong một xã hội bớt ngột ngạt hơn, nơi mọi người được gặp gỡ, tiếp xúc với nhau. Chúng tôi từng được đi chơi, đi uống rượu, cà phê sau giờ làm việc. Tất cả điều đó giờ không còn nữa. Không còn sự giao tiếp giữa con người với con người”, Morimoto – nhà sáng lập công ty Event Services Inc (Nhật Bản) – nhận xét.

Số liệu thống kê về tự tử được công bố gần với thông báo của tập đoàn du lịch khổng lồ JTB Corp rằng sẽ cắt giảm 6.500 nhân sự toàn quốc, ngừng tuyển người mới và đóng cửa 115 cửa hàng (1/4 tổng số cửa hàng mà họ hoạt động vào đầu năm).

Ở Nhật Bản, cuộc sống của một người đàn ông sẽ trở nên tồi tệ nếu lương bị giảm hoặc mất việc làm. Áp lực đối với nam giới là rất lớn. Nhiều người tìm đến tự tử như một sự “giải thoát” nếu không muốn chịu đựng cảm giác “xấu hổ” với gia đình và xã hội, theo SCMP.

Hơn 34.000 người đã tự sát ở Nhật Bản vào năm 2003, nhưng con số đó đã giảm xuống còn 20.169 người vào năm 2019 và nhiều người hy vọng nó sẽ tiếp tục giảm xuống. Tuy nhiên, lượng người tự sát dường như đang tăng lên.

Theo Nguoiduatin