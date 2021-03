Nhan sắc 3 nữ phiên dịch bất ngờ nổi tiếng sau một đêm

Ahn Hyun Mo xuất thân là phóng viên của đài truyền hình SBS. Cô tốt nghiệp Đại học Seoul và là thạc sĩ khoa phiên dịch của Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Năm 2019, nữ phiên dịch tham gia chương trình Same Bed, Different Dreams 2 của đài SBS cùng ông xã Rhymer - rapper kiêm CEO công ty giải trí Brand New Music. Ảnh: Instagram NV.