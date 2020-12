Nhà giàu Miami nghe ngóng trường Ivanka chọn cho con

"Lehrman là ngôi trường Do thái tốt mà gần với khu đất họ mua nhất, chỉ cách khoảng 5 phút. Những ngôi trường tư thục Ransom Everglades, Miami Country Day hay Cushman đều là lựa chọn tốt nhưng xa hơn chút, cách khoảng 15 phút. Trường Pinecrest chất lượng rất tốt nhưng lại ở xa nhất. Nếu họ theo đạo Do thái và dự định sống ở đảo Indian Creek, tôi chắc rằng họ sẽ chọn Lehrman", một phụ huynh ở Miami chia sẻ với Page Six.



Tuy nhiên, một số người vẫn tỏ ra thận trọng với những lời đồn trong mạng lưới các bậc phụ huynh giàu có ở Miami. Ivanka cùng ba con, từ trái sang: Joseph (6 tuổi), Arabella (9 tuổi) và Theodore (4 tuổi). Ảnh: AP. "Việc vợ chồng Ivanka mua một lô đất và xây biệt thự lớn trên Indian Creek không phải là chuyện có thể hoàn thành sớm được. Không ai biết rõ bao giờ gia đình họ mới thực sự chuyển tới Indian Creek sinh sống", một phụ huynh khác chia sẻ. "Tôi đã nhận được 10 tin nhắn về việc vợ chồng Ivanka chuyển đến đây trong ngày hôm qua", một người phàn nàn về việc thông tin được chia sẻ rầm rộ trong nhóm các phụ huynh giàu có ở Miami. Ivanka cùng chồng Jared Kushner, đều 39 tuổi, có ba con nhỏ. Thông tin hai vợ chồng chuyển đến Miami sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1 tới khiến các bậc phụ huynh ở đây quan tâm, nhất là quyết định chọn trường cho con của họ. Trước đó, ba con của Ivanka và Jared là Arabella (9 tuổi), Joseph (6 tuổi) và Theodore (4 tuổi) đã phải rời ngôi trường tư thục danh giá Milton Gottesman Jewish ở thủ đô Washington sau ba năm theo học do gia đình họ không tuân thủ quy định phòng Covid-19 của trường. Hiện ba con của Ivanka học tại Học viện Do thái Melvin J. Berman tại bang Maryland. Vợ chồng Ivanka và Jared cùng ba con. Ảnh: Mail. Hôm 9/12, Page Six tiết lộ Ivanka và Jared đã quyết định mua lô số 4 trên "đảo tỷ phú" Indian Creek. Bất động sản này của ca sĩ - nhạc sĩ Julio Iglesias và dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày 17/12. Bất động sản rộng gần 7.500 m2 được giao dịch với giá 31,8 triệu USD, kèm tiền thuế hằng năm là 472.764 USD. Cư dân đảo Indian Creek đều là người giàu có và nổi tiếng như: ca sĩ Iglesias, tỷ phú Carl Icahn, cựu chủ tịch CLB bóng bầu dục Philadelphia Eagles Norman Braman, tỷ phú Jeff Soffer. Hòn đảo này chỉ cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của nhà ông Trump hơn một giờ di chuyển. Ngoài ra, em trai của Jared là Joshua và vợ siêu mẫu Karlie Kloss cũng đã mua một ngôi nhà trị giá 22 triệu USD ở Miami vào năm nay.

Theo Ngôi sao