Người phụ nữ mất tích 43 năm bất ngờ được tìm thấy dưới đáy sông cùng chiếc ô tô, cảnh tượng khiến thợ lặn cũng khiếp sợ

Vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, một nhóm các thợ lặn của tổ chức New Hampshire Fish and Game (chuyên bảo vệ các loài cá, động vật hoang dã và tài nguyên dưới nước) của bang New Hampshire (Mỹ) đang làm việc ở khu vực sông Connecticut thì bất ngờ phát hiện một chiếc xe ô tô chìm dưới đáy sông. Qua quan sát tình trạng chiếc xe, họ biết được nó đã ở dưới nước khá lâu. Thế nhưng, khi ngó vào bên trong xe, cả đội bị sốc và hoảng sợ khi phát hiện một bộ hài cốt.



Vụ việc lập tức được báo cáo cho cảnh sát để tiến hành trục vớt chiếc xe và xác định danh tính người bên trong. Chiếc xe được tìm thấy ở vị trí chỉ cách cây cầu Mt. Orne Covered chưa đầy 2km về phía Nam. Cây cầu nối Lancaster, New Hampshire với Lunenburg, Vermont.

Hình ảnh bà Alberta Leeman mất tích từ 43 năm trước, ngày 25/7/1978.

Chiếc ô tô mang nhãn hiệu Pontiac LeMans sản xuất năm 1972. Tấm biển số xe "OB610" cũng được tìm thấy gần đó và biển số này chính xác được đăng ký theo tên Alberta Leeman. Điều trùng hợp là người phụ nữ đã biến mất không dấu vết từ hơn 43 năm trước.

Các nhà chức trách vẫn chưa xác định chính xác rằng hài cốt có chắc là của Leeman hay không. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết không có điểm gì đáng ngờ ở đây cả. Cảnh sát bang New Hampshire và Vermont hiện đang điều tra xem chiếc xe đã chìm xuống nước như thế nào.

Sau phát hiện bất ngờ, gia đình của bà Leeman đã nhận được một cuộc gọi thông báo rằng một chiếc xe được đăng ký dưới tên của bà đã được tìm thấy dưới sông. Họ đã dành 43 năm để tìm tung tích bà Leeman. Họ không bỏ qua bất kỳ thông tin về người đi lạc hay báo cáo nào về hài cốt người chết với hy vọng tìm thấy bà.

"Chúng tôi không bao giờ từ bỏ", con gái bà Leeman, Nancy McLain, khẳng định. Cô Nancy và con gái của mình, Roxanne McLain, hiện đang sống ở Gilman, Vermont, chỉ cách địa điểm chiếc xe bị chìm vài km. Trong khi, vào thời điểm mất tích, bà Leeman đang sống cách vị trí đó khoảng 64km, ở Gorham, New Hampshire.

Khi bà Leeman mất tích, cô cháu gái Roxanne mới 16 tuổi. Cô cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bà lại ở đây. Họ đã tìm kiếm ở Maine, và rồi tìm thấy bà ở New Hampshire. Thật khủng khiếp, họ đã tìm kiếm bà tôi ở khắp mọi nơi.

Roxanne cho biết thêm rằng các nhà chức trách cũng nghi ngờ về sự biến mất của bà Leeman. "Cảnh sát đã nghĩ rằng sự biến mất của bà tôi là đáng ngờ vào thời điểm đó, vì ví của bà vẫn để ở nhà cùng với một tách cà phê trên bàn. Bà tôi có thể đã bị bắt cóc, vì mọi thứ đều để ở nhà, ngoại trừ thân thể bà và chiếc xe hơi của bà".

Thời điểm đó, các nhà chức trách thậm chí còn kiểm tra nhà của một cháu gái khác của bà Leeman ở Florida để đảm bảo rằng không có sự che giấu gì.

Nếu hài cốt được xác định là của Leeman, gia đình cô Nancy sẽ không còn phải lo lắng về những gì đã xảy ra với bà nữa. Cô nói: "Dù sao thì mẹ tôi đã được an nghỉ".

Nguồn: Daily Mail

PV