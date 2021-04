Người đàn ông liều mình đứng trên vách đá ngắm cảnh tuyệt đẹp, cảnh chưa kịp ngắm đã ngã từ độ cao 45m để lại hiện trường ám ảnh

Sự việc thương tâm xảy ra mới đây ở một khu thắng cảnh tuyệt đẹp nằm trên hòn đảo Mallorca - hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Balearic, thuộc địa phận Tây Ban Nha và nằm ở Địa Trung Hải.

Khoảng 15h chiều ngày 31/3, đội cứu hộ khẩn cấp thuộc Tổ chức Bảo vệ Dân sự và Cứu hỏa có trụ sở tại Alcudia và Inca (Tây Ban Nha) đã nhận được một cuộc gọi báo tin rằng một người đàn ông đã ngã xuống từ một vách đá cao tại điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp của Es Colomer ở Formentor, mũi phía Bắc của hòn đảo Mallorca.

Một đội cứu hộ cùng trực thăng đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được tin cấp báo. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng đội cứu hộ không thể cứu được người đàn ông 56 tuổi (giấu tên) vì cú ngã ở độ cao quá lớn (gần 45 mét).

Vách đá cao nơi xảy ra tai nạn.

Các báo cáo địa phương cho biết người đàn ông này là người Anh và sống ở thị trấn Pollensa, cách địa điểm tham quan khoảng 3km. Một máy bay trực thăng của Cảnh vệ Dân sự cũng được gọi đến để thực hiện việc giải cứu thi thể nạn nhân do địa hình hiểm trở, nhiều đá.



Một nhân chứng nói với cảnh sát rằng người đàn ông đã đứng gần lan can an ninh trên vách đá và không hiểu vì lý do gì ông bị ngã chết tức tưởi như vậy.

Hình ảnh cho thấy độ cao của vách đá.

Vào tháng 10 năm 2017, đôi vợ chồng Travel Blogger tên Meenakshi Moorthy, 30 tuổi và Vishnu Viswanath, 29 tuổi, cũng đã mất mạng vì rơi từ vách đá cao xuống trong chuyến ghé thăm công viên quốc gia Yosemite, Mỹ. Cả 2 đã tử vong sau khi rơi xuống từ độ cao hơn 200m ở vách đá Taft Point. Đây cũng là địa điểm nổi tiếng mà nhiều người chọn để cho ra đời những bức ảnh đẹp đăng tải trên MXH. Nhưng bức ảnh chụp ở nơi này không may cũng chính là bức ảnh cuối cùng của cặp đôi Travel Blogger xấu số.



Cũng vào ngày xảy ra vụ việc, một đôi vợ chồng chưa cưới đã chụp ảnh "tự sướng" khi leo lên vách đá Taft Point và tình cờ Meenakshi Moorthy cũng lọt vào khung hình. Đây được cho là hình ảnh cuối cùng của người phụ nữ xấu số. Theo thời gian chụp bức ảnh, dự kiến thời gian tử vong là sau 5h chiều (theo giờ địa phương).

Meenakshi Moorthy ngồi một mình trên vách đá, chủ nhân bức hình cũng không rõ lúc này chồng cô đang ở đâu

Thắng cảnh Taft Point từ lâu đã trở thành một điểm đến ưa thích của các cặp đôi nhờ cảnh quan tuyệt đẹp quan sát từ vách đá. Những bức ảnh xinh đẹp như các cặp đôi cầu hôn hay chụp ảnh cưới trong ánh chiều tà trên vách núi cheo leo được đăng tải trên MXH càng khiến cho nó trở nên thu hút.

