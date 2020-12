Nghe tiếng gõ cửa lúc rạng sáng, chủ nhà mở cửa thì phát hiện cô gái lạ mặc nội y, diễn biến sau đó khiến ai cũng sửng sốt

Ngày 19/12, trang Sina đưa tin về một vụ việc dở khóc dở cười vừa xảy ra tại quận Hạ Thành, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Khoảng 4 - 5 giờ sáng ngày 11/12, một người phụ nữ họ Mã bất ngờ bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa lớn.

Ngay lập tức, dì Mã bước ra mở cửa thì cảnh tượng trước mắt khiến dì Mã choáng váng. Trước cửa nhà dì là một cô gái lạ mặt đang dựa vào tường. Trong thời tiết lạnh như hiện nay nhưng cô gái chỉ mặc nội y trên cơ thể, không mang tất và giày. Từ cô gái này phảng phất mùi rượu nặng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, dì Mã quan tâm hỏi thăm: "Cô bé, tỉnh lại lại đi, con sao vậy?". Tuy nhiên, cô gái có lẽ đã quá say nên không trả lời. Do bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa và nhiệt độ đang xuống thấp hơn, dì Mã đành đưa cô gái say rượu vào nhà và mặc thêm quần áo của mình cho cô gái đó.

Dì Mã (người đang đứng) chải tóc và mặc áo ấm cho cô gái lạ mặt.

Thấy cô gái say rượu không thể tỉnh táo nhanh chóng được, dì Mã đã nhờ chồng báo cảnh sát. Khoảng 5h sáng, cảnh sát đã lên đường đến nhà dì Mã sau khi nhận được thông tin.



Khi người cảnh sát này vừa đến tầng trệt của tòa nhà dì Mã sống thì phát hiện một cảnh tượng gây choáng váng, rất nhiều vật dụng cá nhân vương vãi khắp sàn, bao gồm điện thoại di động, túi xách, áo khoác, áo ngoài, giày và tất. Có vẻ chúng thuộc về cô gái đang say rượu kia.

Đến khoảng 5h18, cảnh sát đến nhà dì Mã và cô gái vẫn chưa tỉnh táo, phớt lờ mọi câu hỏi từ người khác, thậm chí còn nói những lời vô nghĩa với cảnh sát. Dựa theo giấy tờ tùy thân của cô, cảnh sát xác định cô tên là Tiểu Mộng, sống ở một tòa nhà đằng sau tòa nhà của dì Mã. Hóa ra, cô đã đi nhầm nhà, nhà của cô ở cùng một vị trí như nhà dì Mã, chỉ có điều là khác tòa nhà.

Đồ đạc của cô gái "nằm la liệt" trên sàn tầng trệt.

Đến khoảng 5h37, cảnh sát liên lạc thành công với bạn cùng nhà của Tiểu Mông, người này đã sắp xếp sang nhà dì Mã đón bạn về. Trước khi ra về, dì Mã đã liên tục dặn dò cô gái lạ mặt: "Con xinh đẹp thế này, sau này đừng say xỉn như thế nữa nhé. Bảo bối, lại đây, dì mang tất cho con".



Cô gái cũng thều thào trả lời: "Dì ngủ tiếp đi ạ". Sau đó cô được bạn cùng nhà và cảnh sát đưa về tận nhà.

Câu chuyện cô gái say rượu đi nhầm nhà và may mắn được gặp người phụ nữ tốt bụng và anh cảnh sát nhiệt tình đã khiến cộng đồng mạng xôn xao nhiều ngày qua. Họ như những tia nắng ấm áp trong mùa đông lạnh giá này, che chở cho cô gái kia và sưởi ấm niềm tin cuộc sống cho cư dân mạng.

Hy Li