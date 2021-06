Một ông chủ gốc Việt tại Mỹ bị phạt 250.000 USD, yêu cầu dừng sản xuất bánh mỳ

Lee's Sandwiches là thương hiệu kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm của gia đình họ Lê (Việt Nam), được điều hành bởi LQNN, Inc. Các thực phẩm của hãng chế biến từ thịt gia cầm, thịt lợn và thịt bò.



Lee's Sandwiches có gần 30 cửa hàng bánh sandwich ở California và nhiều cửa hàng nhượng quyền khác trên toàn quốc (Arizona, miền nam California, Nevada, Oklahoma, Texas và Oregon).‏

‏Do đó, dự việc Lee’s Sandwiches bị phạt 250.000 USD vì phân phối thực phẩm kém chất lượng khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang. Hàng triệu người tiêu dùng đã sử dụng thực phẩm của thương hiệu này trong thời gian dài lo sợ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề sức khỏe.‏

Một cửa hàng của Lee’s Sandwiches tại Mỹ. Ảnh: Orange County Register.

Cụ thể, mới đây, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, vùng Nam California đã ra bản án với Lee’s Sandwiches với 2 tội danh: Bán và vận chuyển các thực phẩm chưa được kiểm định trong sản xuất; và bán và vận chuyển các sản phẩm gia cầm có chất độc hại, chưa được kiểm định.‏

‏Theo đó, thương hiệu Lee’s Sandwiches bị quản chế trong 8 ngày, và trong thời hạn 4 năm phải Tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành của Người Quản chế và Lệnh chung số 20-04.

Theo đó, công ty này không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan tới việc chuẩn bị hoặc sản xuất bất kỳ sản phẩm thịt hoặc sản phẩm gia cầm nào. Đại diện của Lee’s Sandwiches - Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Điều hành sẽ cam kết với Văn phòng luật sư Hoa Kỳ (USAO) đồng thời viên chức quản chế sẽ xác nhận bằng văn bản về việc Lee’s Sandwiches phải tuân thủ các quy định trên.‏

‏Cam kết cũng ghi rõ, trong thời gian này, Lee’s Sandwiches sẽ chịu sự giám sát nghiêm ngặt các hoạt động của mình, bao gồm theo dõi nơi cư trú, quá trình làm việc và báo cáo thường xuyên cho người quản chế. Quy định này cũng nghiêm cấm thực hiện các hành vi mua bán, sở hữu, sử dụng, phân phối, quản lý bất kỳ hóa chất gây hại và bị cấm khác, hoặc tham gia các hoạt động phạm tội khác. Cấm sử dụng rượu bia, chất kích thích, súng và các vũ khí gây hại khác. Việc gặp gỡ, trao đổi với bất kỳ cá nhân/tổ chức nào đều phải được sự cho phép người quản chế và văn bản của Tòa án.

‏‏Trong thời gian quản chế, Lee’s Sandwiches sẽ chịu hình phạt theo Lệnh chung số 01-05, bao gồm các quy định liên quan đến thanh toán và biện pháp trừng phạt tài chính. Trong đó, tổng số tiền phạt là 250.000 USD và chi phí đánh giá đặc biệt là 1.000 USD.

Các khoản thanh toán này được tuân theo điều 18 mục 3612(g) - Bộ pháp điển các Luật liên bang Hoa Kỳ (62.500 USD sẽ được nộp trong vòng hai tuần kể từ ngày thi lực bản án. Số tiền còn lại sẽ được nộp vào trước ngày 1/11 của các năm 2021, 2022 và 2023).‏

‏Được biết, quyết định này được thực thi do trước đó, vào tháng 5/2015, một cở sở sản xuất của Lee's Sandwiches tại TP Garden Grove, California đã bị thanh tra của của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thu hồi hơn nửa triệu pound (250.000 kg) thịt do vi phạm nguyên tắc về an toàn thực phẩm.‏

‏Từ nhiều năm trước, Lee's Sandwiches đã bị tố cáo sử dụng chất gây ngộ độc thực phẩm trong xúc xích. Tất cả các loại thịt của cơ sở này đều không có kiểm tra chất lượng từ liên bang trước khi phân phối ra thị trường. Doanh nghiệp này đã dán nhãn giả trong khi tuyên bố sản phẩm của mình được chứng nhận USDA. Các sản phẩm được sản xuất tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.

Theo Báo Công Lý