Lực sĩ giết bố mẹ vì bị nhờ dắt chó đi dạo

Benno Neumair hiện bị giam vì tội giết người, giấu xác. Ảnh: Dapress.

Vụ giết người xảy ra ở thành phố Bolzano, thuộc tỉnh South Tyrol ở phía bắc Italy khi cặp vợ chồng giáo viên Peter Neumair và Laura Perselli mất tích hồi đầu năm. Thi thể của bà Laura sau đó được tìm thấy ở sông Adige với các dấu hiệu bị siết cổ, trong khi xác của chồng bà thì chưa nổi lên dù cảnh sát tìm thấy dấu máu của ông trên một cây cầu gần đó.

Con trai họ, lực sĩ Benno Neumair, 30 tuổi, sau đó bị bắt giam vào ngày 29/1.

Mới đây, Benno đã nhận tội sát hại cha mẹ, cho biết đã giết bố sau một trận to tiếng và sau đó tiếp tục đoạt mạng mẹ mà không đưa ra lời giải thích nào khi bà bước vào để can ngăn họ. Nguyên nhân khiến hai bố con cãi nhau là do ông Peter yêu cầu con trai ra khỏi giường và dắt con chó của gia đình đi dạo.

Benno không nghe, mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. "Bố tôi bảo tôi là một sự kẻ thất bại. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh. Vì thế tôi bảo ông ấy im đi", Benno kể lại, cho biết anh đã đi sang phòng mình để không bị ông chửi mắng.

Thi thể vợ chồng ông Peter bị con trai ném xuống sông sau khi sát hại. Ảnh: Dapress.

Lần khác, Benno đang ngủ trên giường sau khi chơi game, ông Peter lại đi vào phòng, khiến anh ta tỉnh giấc và tiếp tục phàn nàn rằng Benno không chia sẻ các công việc nhà. Lúc này, nam lực sĩ người Italy tức giận siết cổ ông cho khỏi cằn nhằn.

"Tôi đã chộp lấy sợi dây thừng leo núi đầu tiên tìm thấy ở khay nhựa đựng dụng cụ của mình. Hai bố con tôi lúc đó đang ở hành lang và ngã xuống sàn nhà. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã siết cổ ông rất chặt", Benno khai với cảnh sát.

Benno kể bà Laura trở về nhà không lâu sau đó và cũng bị siết cổ bằng chính sợi dây thừng trên.

"Tôi đã làm thế thậm chí còn không nói lời từ biệt với họ", Benno nói, cho biết đã ném xác bố me xuống sông sau khi giết hại.

Hiện Benno bị giam trong nhà tù ở Bolzano với cáo buộc giết người và giấu xác, trong khi đó cảnh sát vẫn tiến hành điều tra làm rõ sự việc.