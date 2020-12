Kẻ ấu dâm Hàn Quốc bị ném trứng khi ra tù

Cho Doo-soon đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang trong ngày mãn hạn tù. Ảnh: AP.

Cho Doo-soon, 69 tuổi, được thả khỏi nhà tù ở phía nam thủ đô Seoul hôm 12/12 sau khi kết thúc 12 năm tù. Cho bị đeo vòng chân điện tử trước khi bị áp giải từ trại giam về nhà ở Ansan.

Giới chức đã phải lắp đặt thêm và nâng cấp hệ thống camera an ninh đồng thời cam kết sẽ giám sát liên tục đối với người đàn ông mà người dân vẫn coi là mối nguy hiểm đối với cộng đồng.

Cho bị kết án bắt cóc và cưỡng hiếp bé gái 8 tuổi tại phòng tắm một nhà thờ ở Ansan năm 2008, khiến cô bé phải chịu những tổn thương nặng nề va dai dẳng. Vụ việc khiến người dân cả nước bị sốc và sợ hãi. Dựa trên vụ án chấn động này mà năm 2013, đạo diễn Lee Joon-ik đã sản xuất bộ phim "Hope".

Từ năm 2017, khoảng một triệu người đã ký vào đơn kiến nghị trực tuyến lên Tổng thống Hàn Quốc để phản đối việc thả Cho, điều mà người dân Ansan khiếp sợ suốt nhiều năm qua.

Hôm 12/12, hàng chục người biểu tình giơ những tấm biển ghi dòng chữ "Cho Doo-soon xuống địa ngục đi" và hô khẩu hiệu kêu gọi thiến hoặc hành quyết ông này. Họ tập trung suốt nhiều giờ trước cửa nhà tù từ sáng sớm bất chấp sự hiện diện dày đặc của cảnh sát.

Cảnh sát đã phải giải tán một nhóm người biểu tình sau khi họ tạm thời chặn một con đường dẫn đến nhà tù bằng cách nằm xuống và khóa tay, khiến cho việc thả tự do Cho bị trì hoãn khoảng nửa tiếng. Họ ném trứng và các vật dụng khác khi chiếc xe tải chở Cho và cảnh sát đi qua cổng trại giam.

Mái tóc ngả màu bạc, Cho đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, sau đó có mặt tại văn phòng quản chế ở Ansan, nơi các quan chức đăng ký thiết bị theo dõi của ông ta. Cho im lặng khi được phóng viên yêu cầu bình luận.

Chia sẻ nhanh với báo giới sáng 12/12, nhân viên quản chế Ko Jeaong-dae cho biết Cho đã nói với các quan chức rằng ông ta "đã phạm tội ác khiến cả con người cũng như các thần linh phẫn nộ". Ko cũng nói rằng Cho đã tự xem xét lại hành vi của mình và gửi lời xin lỗi tới nạn nhân.

Trước đó, Bộ Tư pháp bác bỏ lời đề nghị của thị trưởng Ansan về việc nên cách ly Cho tại một cơ sở có sự "bảo vệ" sau khi mãn hạn tù. Bộ cho biết đã quyết định đưa Cho về nhà bằng xe của chính quyền bởi lo ngại ông này sẽ bị tấn công nếu sử dụng xe riêng hoặc phương tiện công cộng.

Nhiều người dùng mạng xã hội hiện đưa ra các bình luận đe dọa sẽ có biện pháp trừng trị Cho sau khi ông ta ra tù.

"Gần như tất cả những người tôi biết đều đang bận tìm kiếm xem vị trí nhà của ông ta ở đâu, và tôi cũng thế", Lee Do-hyung, một nhân viên quán cafe nói. "Có nhiều cuộc thảo luận diễn ra, cho rằng việc ngồi tù không thể thay đổi được bản chất con người ông ta, rằng ông ta vẫn là một gã bạo lực. Bạn sẽ không muốn nhìn thấy gã đàn ông này đi lại trên đường và nhiều cặp cha mẹ cũng đặc biệt lo lắng".

"Tôi nghĩ rằng mình sẽ run sợ khi gặp ông ta bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, nếu như ông ta sống gần nhà tôi. Hy vọng từ nay ông ta sẽ sống như một công dân bình thường, không làm hại người khác, nhưng nói thật lòng tôi vẫn sợ lắm," J.A. Nah, một nhân viên văn phòng ở Ansan, thì chia sẻ.

Để làm dịu sự lo lắng của người dân, giới chức mới đây đã phải tăng cường tuần tra và bố trí an ninh xung quanh khu phố nơi Cho sống. Chính quyền thành phố Ansan cho biết trong một thông báo rằng một nhóm gồm 12 nhân viên an ninh - từng là lính đặc nhiệm hoặc chuyên gia võ thuật - đã được điều động theo ca tuần tra quanh khu vực nhà Cho 24 tiếng mỗi ngày. Ngoài ra, giới chức cũng lắp thêm 20 camera an ninh và hệ thống đèn đường mới.

Gia đình nạn nhân tháng trước cho biết họ dự định sẽ rời khỏi Ansan do Cho sắp mãn hạn tù. Người cha nói kênh truyền hình JTBC rằng con gái anh "bật khóc" khi nghe tin Cho sắp được thả.

"Chúng tôi đã khóc cùng con", người bố nói.

