Hoàng tử William chủ động tách khỏi nhà Harry sau tranh cãi liên quan Meghan

Hai cặp vợ chồng hoàng gia tách văn phòng sau khi William tức giận trước thông tin Meghan bắt nạt nhân viên. Ảnh: Rex.

Robert Lacey, tác giả cuốn "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of A Family in Tumult", mô tả chi tiết rạn nứt giữa hai hoàng tử Anh trong vòng vài năm qua.

Một phần trích của cuốn sách, được đăng tải trên The Times, nhìn lại chi tiết về những cáo buộc Meghan Markle "bắt nạt" các nhân viên ở Điện Kensington khi cô và Hoàng tử Harry còn sống ở đây cho tới năm 2019.

Theo Independent, năm 2018, thư ký truyền thông của nhà Sussex là Jason Knauf đã gửi đơn khiếu nại đối với Meghan lên Simon Case, thư ký riêng của William, cáo buộc cô khiến hai trợ lý cá nhân phải nghỉ việc và làm giảm sự tự tin của một người thứ ba.

Những cáo buộc Meghan bắt nạt nhân viên được The Times đưa tin hồi đầu tháng 3. Điện Buckingham sau đó đã thuê một công ty luật bên ngoài tiến hành cuộc điều tra độc lập về những tuyên bố trên. Theo báo cáo, cung điện kiên quyết rằng cuộc điều tra này sẽ được giữ kín và không có hạn định.

Người phát ngôn của Meghan đã đáp lại trước những cáo buộc này rằng: "Nữ công tước thấy buồn bởi sự tấn công mới nhất này đối với tính cách của mình, đặc biệt khi bản thân cô cũng từng bị bắt nạt và luôn cam kết ủng hộ những người đã trải qua nỗi đau và chấn thương".

Harry luôn bảo vệ vợ trước gia đình và những ý kiến của người xung quanh, cho rằng mọi người có thành kiến với Meghan. Ảnh: Splash News.

Theo Lacey, sau khi nghe tin về những cáo buộc trên vào năm 2018, Hoàng tử William đã gọi ngay cho em trai để nói rõ mọi chuyện. Bản thân anh biết rất rõ về các nhân viên của mình và luôn xem họ là tài sản của cung điện.

"Lúc Harry trở nên tức giận và bảo vệ vợ, William vẫn muốn đi đến cùng. Harry đã cúp máy một cách giận dữ, vì thế William đến gặp mặt trực tiếp để nói chuyện. Hoàng tử đã rất kinh hoàng bởi những gì anh vừa được nghe về cách hành xử của em dâu, và anh muốn biết Harry sẽ nói gì", Lacey viết.

Sau cuộc đối đầu "gay gắt và quyết liệt" này, William cảm thấy Meghan "đang cướp cậu em trai yêu quý ra khỏi mình".

William đã phải đặt thể chế hoàng gia lên trên em trai, và ngừng coi anh có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu em. Ngược lại, Lacey viết rằng Harry "cũng tức giận không kém khi William đã tin" những cáo buộc bắt nạt của Meghan, đồng thời cáo buộc một thành viên hoàng gia "có những quan niệm thể hiện sự phân biệt chủng tộc" với vợ anh.

Lacey viết rằng William trước đó từng ngần ngại về Meghan, cảnh báo Harry hãy chậm lại trong mối quan hệ tình cảm này và tin rằng cô "có mục tiêu nào đó muốn đạt được từ đầu".

Cuốn sách có dẫn lời một nhân viên cung điện nói Meghan tự mô tả mình là nạn nhân nhưng thực chất là người bắt nạt, gọi cô là "kẻ tự khen" và "về cơ bản là có vấn đề về tâm thần".

William đã luôn nhắc nhở Harry về mối quan hệ với Meghan từ trước khi anh kết hôn với cô. Ảnh: Splash News.

Trong khi Harry được cho là người đã tự tách khỏi Điện Kensington để bắt đầu cuộc sống cùng Meghan tại Frogmore Cottage ở Windsor, Lacey khẳng định chính William mới là người chủ động chia tách nhà mình khỏi nhà Sussex. Sau cuộc tranh cãi vào mùa hè năm 2018 kể trên, công tước xứ Cambridge đã yêu cầu thư ký riêng Simon Case tiến hành quá trình tách văn phòng của mình ra khỏi vợ chồng em trai ngay lập tức.

Văn phòng của nhà Sussex sau đó được chuyển tới Điện Buckingham, còn văn phòng của nhà Cambridge vẫn ở Điện Kensington. Nhà Harry - Meghan cũng bắt đầu tiến hành sửa sang để chuyển qua sống ở Frogmore Cottage.

Trong cuộc phỏng vấn gây sốc của nhà Sussex với Oprah Winfrey hồi tháng 3, Harry nói rằng William và bố mình, Thái tử Charles, đã bị "mắc kẹt" ở thể chế hoàng gia. Harry nói nếu không nhờ Meghan, anh đã "không thể nào rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia".

"Tôi bị kẹt nhưng tôi không biết mình mắc kẹt. Bố tôi và anh trai tôi, họ đang kẹt ở đó. Họ không thể rời đi và tôi rất thông cảm cho điều đó", Harry nói.

Harry và William đã nói chuyện với nhau lần đầu kể từ sau cuộc phỏng vấn trên vào ngày 16/3, theo người dẫn chương trình Gayle King của CBS News, tuy nhiên cuộc trò chuyện "không hiệu quả". Một tháng sau, hai anh em hoàng gia được nhìn thấy nói chuyện cùng nhau trong tang lễ Hoàng thân Philip, sau khi Harry từ Mỹ bay về Anh để tham dự.

Cả hai sẽ tiếp tục gặp nhau vào ngày 1/7 nhân dịp khánh thành bức tượng Công nương Diana ở Điện Kensington nhân dịp sinh nhật 60 tuổi của bà.

Theo Ngôi sao