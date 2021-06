Hoàng tử Harry nhận trả lời Oprah sau khi bị tước các vai trò quân đội

"Đã có một cuộc cãi cọ dữ dội trước cuộc phỏng vấn với Oprah nhưng nó không liên quan đến tước hiệu của Archie, bởi vấn đề này đã được biết từ trước và được thảo luận một thời gian rồi. Thời điểm đó, Harry và Meghan đã rất bực mình bởi thỏa thuận cuối cùng trong Megxit (Meghan rời hoàng gia) vừa được tuyên bố, bao gồm quyết định Harry sẽ không giữ các trọng trách quân đội.

Đây chính là điều khiến Harry rất tức giận. Anh ấy trở nên dễ xúc động vì những chức danh trong quân đội là những gì mà anh đã được nhận sau những nỗ lực phục vụ khi còn ở quân ngũ", một nguồn tin nói với Sun.

Hoàng tử Harry khi còn giữ các vai trò danh dự trong quân đội. Ảnh: UK Press.

Harry, một thiếu tá quân đội đã nghỉ hưu từng hai lần đến Afghanistan trong vai trò Đội trưởng xứ Wales, rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào tháng 3/2020 trước khi cùng vợ chuyển đến sống ở Mỹ.

Ngày 19/2/2021, Nữ hoàng tuyên bố tước ba trọng trách quân đội của Harry như một phần trong thỏa thuận đồng ý cho nhà Sussex rời hoàng gia, bao gồm chức Tổng chỉ huy thủy quân lục chiến Hoàng gia, Chỉ huy trưởng Không quân Danh dự thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia RAF và Tổng tư lệnh Tàu nhỏ và Lặn, Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia.

Nữ hoàng tuyên bố tước các chức danh quân sự danh dự của Harry sau khi nhà Sussex tuyên bố vĩnh viễn rời hoàng gia. Ảnh: Rex.

Chỉ vài phút sau đó, Harry - Meghan cũng phát đi tuyên bố rằng: "Với bằng chứng là với những việc đã làm trong suốt năm qua, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex vẫn cam kết thực hiện nghĩa vụ và sự phụng sự của họ đối với Vương quốc Anh cũng như toàn thế giới. Và họ vẫn liên tục hỗ trợ các tổ chức bất kể họ có phải là đại diện chính thức nữa hay không. Chúng tôi có thể nguyện dành cả đời để phụng sự. Phụng sự toàn cầu".

Cũng trong vòng 24 tiếng sau, Harry và Meghan, hiện sống trong biệt thự 15 triệu USD ở Montecito, bang California, nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn với bà hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey. Cả hai ghi hình chỉ vài ngày sau đó, ít tiếng sau khi Hoàng thân Philip nhập viện.

Các nguồn tin nội bộ hoàng gia cho hay Nữ hoàng quyết định tước các trọng trách quân đội của cháu trai vì lo ngại những người chủ trong giới truyền hình có thể sử dụng chúng để quảng bá cho những bộ phim tài liệu trên Netflix và những cuộc trò chuyện ở Mỹ của Harry.

Những người này cho biết luôn có một sự nghi ngờ từ hoàng gia rằng các tước hiệu và quyền bảo trợ của Harry có thể sẽ được đem ra sử dụng để quảng bá cho một dự án nào đó.

Harry và Meghan trong cuộc phỏng vấn gây sốc hồi tháng 3 trên truyền hình Mỹ. Ảnh: Reuters.

Nữ hoàng từ chối cầu xin của Harry về một vị trí "nửa trong nửa ngoài" hoàng gia sau khi anh tuyên bố không quay lại thực hiện các nhiệm vụ. Hoàng tử đã rất kinh ngạc khi biết rằng một khi không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia, anh không được mặc quân phục nữa. Thay vào đó, tại tang lễ của Hoàng thân Philip hồi tháng 4, Nữ hoàng yêu cầu tất cả mọi người mặc vest thay vì quân phục để khiến Harry đỡ xấu hổ.

Harry đưa ra một loạt cáo buộc trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey hồi tháng 3, trong đó có việc khẳng định một thành viên hoàng gia đưa ra những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc về màu da của Archie trước khi cậu bé chào đời.

Có nhiều người đã hy vọng rằng căng thẳng sẽ dịu xuống khi Harry bay về Anh để dự tang lễ ông nội hồi tháng 4, sau khi anh có cuộc trò chuyện với Nữ hoàng, anh trai William và Thái tử Charles. Nhưng từ khi trở về biệt thự Mỹ, Công tước xứ Sussex lại chỉ trích cách nuôi dạy con của bố, nói trên podcast Armchair Expert rằng anh và Meghan chuyển đến Mỹ để "phá vỡ chu kỳ của nỗi đau".

Trong bộ phim tài liệu về sức khỏe tâm thần The Me You Can't See trên Apple TV, Harry lại cáo buộc gia đình làm ngơ, lên án kỹ năng làm cha của Thái tử Charles.

Harry sẽ trở lại London khi anh và anh trai William khánh thành tượng mới của mẹ Diana ở Điện Kensington vào ngày 1/7. Hoàng tử sẽ cần phải trở về Anh ít nhất 5 ngày trước sự kiện và phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Harry được cho là sẽ bay từ Mỹ về vào ngày 22/6 và dự kiến sẽ cách ly ở Frogmore Cottage, Windsor.

Theo Ngôi sao