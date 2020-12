Hoa hậu nhí 6 tuổi nổi đình đám một thời sau 10 năm gây choáng với ngoại hình mới cùng câu chuyện buồn phía sau

Alana Thompson hay còn gọi là "Honey Boo Boo" trở nên nổi tiếng sau khi giành vương miện tại một cuộc thi nhan sắc dành cho trẻ em mang tên Toddlers & Tiaras vào năm 6 tuổi. Cô gái sinh năm 2005 này từng xuất hiện dày đặc trên truyền thông sau khi đăng quang hoa hậu nhí.

Em tham gia một loạt các chương trình truyền hình, giải trí có tiếng ở Mỹ thời bấy giờ. Gia đình Alana còn có nhiều chương trình thực tế của riêng mình như Here Comes Honey Boo Boo, Growing Up Hip Hop Atlanta, Mama June: From Not to Hot...

Alana Thompson đăng quang hoa hậu nhí khi mới chỉ 6 tuổi.

Cô bé nhanh chóng trở thành cái tên ăn khách trong giới giải trí Mỹ.

Vào những năm 2012 - 2014, Alana trở thành cái tên ăn khách trong các chương trình thực tế và đều tạo ra hiệu ứng tốt, có hàng triệu khán giả theo dõi những chương trình mà Alana xuất hiện. Theo Hollywood Reporter, gia đình Alana nhận mức cát-xê lên đến 2.000 - 4.000 USD/tập phim (46 triệu - 92 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) và 40.000 USD (hơn 900 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) cho một mùa phim (gồm 10 tập).



Nổi tiếng khi còn quá nhỏ, Alana phải đối mặt với không ít điều tiếng và phiền toái. Bố mẹ Alana bị chỉ trích là đánh đổi đời tư của con gái để kiếm tiền, biến Alana từ một bé gái đáng yêu trở thành một đứa trẻ già trước tuổi với vẻ ngoại hình cùng phong cách người lớn. Alana cũng không có tuổi thơ êm đềm như những đứa trẻ khác, phần lớn thời gian của em là trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với những bê bối do người thân gây ra trong nhiều năm khiến cuộc sống của Alana đầy biến động.

Năm 2019, Mama June, mẹ của Alana đã bị bắt giữ, phải đối mặt với án tù vì tàng trữ chất kích thích và ma túy. Đây chính là scandal khiến gia đình của hoa hậu nhí rơi vào tình trạng không thể tồi tệ hơn. Gia đình Alana phải bán nhà vì điều kiện kinh tế sa sút. Hoa hậu nhí phải sống nhờ vào người chị gái Lauryn.

Mama June có đời tư bê bối.

Alana cho biết cô chịu nhiều tổn thương tinh thần vì đời tư bê bối của mẹ ruột. "Từ tháng 3 năm ngoái, mẹ đã không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của tôi. Chúng tôi từng cung cấp tài chính, đưa bà ấy đến trại cai nghiện nhưng giờ không thể làm gì hơn. Thật khó khăn để hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt", cô nói.



Nhưng đó không phải là thách thức duy nhất của hoa hậu nhí. Từ nhỏ, Alana đã nổi tiếng với ngoại hình mũm mĩm, đáng yêu. Tuy nhiên, càng lớn Alana càng có dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát. Lên 10 tuổi, cô bé bắt đầu vật lộn với bệnh béo phì, khiến người hâm mộ không nhận ra vì ngoại hình thừa cân, ngấn mỡ của cô bé đáng yêu năm nào.

Năm 2018, Alana tham gia chương trình Dancing with the Stars: Juniors và bày tỏ mong muốn giảm cân bằng chế độ ăn uống cùng tập luyện nghiêm ngặt. Tuy nhiên khi gia đình gặp nhiều biến cố vào năm 2019, những áp lực, căng thẳng đã khiến cân nặng của hoa hậu nhí bắt đầu mất kiểm soát trở lại.

Ngoại hình hiện tại của Alana.

Mặc dù khó khăn chất chồng nhưng Alana dù mới 15 tuổi đã gần như hoàn toàn tự lập và tự quyết định mọi thứ cho cuộc đời mình. Sau khi nhận thấy hào quang ngày xưa đã lụi tàn, Alana chuyển sang lĩnh vực thiết kế, kinh doanh thời trang. Cô gái trẻ này hiện đang điều hành trang web AlanaThompson.com của riêng mình, bán nhiều loại mặt hàng khác nhau.



Bên cạnh lĩnh vực thời trang, Alana cũng đã thử sức với nghề người mẫu và tham gia buổi trình diễn thời trang cho Model Mafia LA Fashion Fest, một công ty quản lý người mẫu có trụ sở tại LA đang cố gắng thay đổi cách nhìn của mọi người về hình ảnh chuẩn mực của cơ thể.

Dù ngoại hình không mấy thon gọn nhưng không vì thế mà Alana từ bỏ những ước mơ, hoài bão.

Được biết, Alana đã trích một phần tiền kiếm được để làm từ thiện cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Dù thường xuyên bị chế giễu, trêu chọc vì thân hình quá cỡ với biệt danh "hoa hậu béo phì", Alana cho biết cô đã học cách đối mặt để đạp lên dư luận mà sống thay vì né tránh và ôm tổn thương trong lòng.



"Ngày hôm nay tôi cảm thấy tự hào vì chính mình. Vượt qua địa ngục để trở lại và đứng vững là điều không hề dễ dàng, không phải ai cũng làm được. Do đó, tôi yêu bản thân mình và biết rằng rất nhiều người khác cũng yêu mến mình".

Diệp Lục