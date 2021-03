Hình ảnh mới nhất của Công nương Kate khiến dân mạng ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp

Khi Meghan Markle liên tục chiếm sóng truyền thông quốc tế với bài phỏng vấn độc quyền của mình thì Công nương Kate cũng không chịu thua kém. Dù trước đó, cô liên tục bị mang tiếng oan là khiến em dâu phải khóc.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey, Meghan Markle có nói về mâu thuẫn với chị dâu. Khi bà Oprah Winfrey hỏi chuyện Meghan Markle làm Kate khóc, nàng dâu nước Anh nói: "Không, không. Thực tế là ngược lại".

Thông tin này đã làm nhiều người bất ngờ và vô tình "buộc tội" Kate là người bắt nạt Meghan. Nhiều fan của Meghan Markle tấn công Kate bằng những lời lẽ mang tính xúc phạm. Một thành viên miêu tả cô là đồ "nhạt nhẽo", có người thì chỉ trích Kate "nói dối" về cuộc tranh cãi trước đám cưới hay chê cô "xấu xí". Thậm chí, một tài khoản ở Mỹ được lập từ năm 2012 với hơn 2.000 người theo dõi còn nhắn Kate "nên đếm những ngày còn lại" ở hoàng gia.



Vẻ đẹp giản dị, gần gũi của Kate đã chiếm sóng truyền thông trong suốt những ngày qua.

Không chỉ vậy, Kate hoàn toàn im lặng. Mới đây, ngoài liên tục chia sẻ trên sóng trực tiếp với chồng, Kate còn ra mắt sách. Cụ thể, ngày 27/3, Kate phối hợp cùng với National Portrait Gallery đã công bố kế hoạch xuất bản một cuốn sách ảnh tập hợp 100 bức hình của dự án Hold Still vào ngày 7/5. "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020" là dự án khuyến khích người dân lưu giữ lại những thay đổi của quốc gia trong thời điểm dịch bệnh được Kate đề xuất, thực hiện.

Đi cùng với thông báo này, Kate Middelton đã đăng một hình ảnh khiến công chúng hết lời khen ngợi. Trong ảnh, Kate xinh đẹp, rạng rỡ và cực kỳ trẻ trung. Fan nhận xét cách "chiếm sóng" truyền thông của Công nương Kate quá tuyệt vời. Cô đã mang đến sự tươi đẹp, vui vẻ và truyền được năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người.

Đỗ Quyên (th)