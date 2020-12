Gã đàn ông bị nghi giả danh thạc sĩ kết hôn với 6 phụ nữ, đẩy vợ vào địa ngục trần gian rồi đòi "phí chia tay" không thể tin nổi

Ngày 2/12, trang ETToday đưa tin về một vụ việc gây chấn động dư luận Đài Loan nhiều ngày qua, một người đàn ông họ Trần tự xưng có bằng thạc sĩ tại trường đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã có hành vi lừa dối và cưới 6 người vợ. Sau đó hắn thẳng thừng yêu cầu phí chia tay 12 triệu NDT (hơn 42 tỷ VND) từ những người phụ nữ đó.

Được biết, tên Trần năm nay 55 tuổi, sống tại thành phố Đào Viên (Đài Loan), tự tuyên bố bản thân đã có bằng thạc sĩ tại trường đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) và kiếm được hơn 100 nghìn NDT (gần 353 triệu VND) mỗi tháng. Nhưng không ai có thể xác minh được những thông tin này.

Mới đây hắn đã bị tố cáo lừa dối nhiều người phụ nữ, trải qua 6 cuộc hôn nhân và lừa mỗi người vợ từ hàng chục đến hàng trăm NDT. Ngoài ra, tên Trần còn đánh đập một người vợ đang mang thai của mình một cách thậm tệ.

Lâm Lâm (tên nhân vật đã được thay đổi) là người vợ thứ 5 của tên Trần đã mạnh dạn tố cáo chồng cũ trên các phương tiện truyền thông. Cô cho biết, hắn luôn tìm "con mồi" trên các ứng dụng hẹn hò với các tiêu chuẩn như có lối sống đơn thuần, phụ nữ đã ly hôn hoặc góa chồng.

Tên Trần (phải) và một nạn nhân.

Sau một thời gian ngắn hẹn hò, hắn sẽ hối thúc đối phương tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn hắn mới lộ bộ mặt thật, thường xuyên vòi tiền vợ, thậm chí bạo hành gia đình.



Về Lâm Lâm, cô tiết lộ, trong thời gian mang thai, cô từng bị đau bụng co giật do sỏi mật cấp tính. Lúc đó cô đã nhờ tên Trần đưa đi cấp cứu. Trong suốt quá trình di chuyển đến bệnh viện, hắn liên tục than phiền vợ quá phiền phức.

Đến khi bác sĩ chỉ định phẫu thuật gấp để đưa thai nhi ra ngoài thì tên Trần đã ngăn cản lại, không cho phép bác sĩ thực hiện. Hắn đề nghị sau khi đứa bé ra đời, bác sĩ mới được chữa trị cho vợ. Hắn cũng không cho vợ uống thuốc Tây, chỉ được dùng một loại thuốc dân gian gọi là "bảo thai" (bảo vệ thai nhi). Ngay cả chi phí nằm viện cũng do Lâm Lâm thanh toán.

Sau khi Lâm Lâm sinh con, tên Trần ngày càng cáu gắt, thường xuyên tức giận vì đứa bé hay quấy khóc giữa đêm. Trong thời gian đó, hắn còn bạo hành vợ dã man. Lâm Lâm van xin được rời khỏi nhà nhưng bị chồng đe dọa. Đến khi cô xin được lệnh bảo hộ của cơ quan chức năng mới có thể thoát khỏi địa ngục trần gian đó.

Tên Trần luôn thể hiện cuộc sống giàu sang nhưng nhà cửa luôn bề bộn và chỉ ăn mì gói ở nhà.

Lâm Lâm kể: "Những ai bị hắn chạm vào đều phải 'lột da' ra hết mới có thể thoát thân". Căn nhà nơi tên Trần đang ở là do hắn lừa vợ cũ mua, có giá trị khoảng 5 triệu NDT (hơn 16,7 tỷ VND) nhưng đã bị hắn mang đi thế chấp hơn 8 triệu NDT (hơn 28,2 tỷ VND).



Đáng phẫn nộ hơn là hắn đã đòi khoản phí chia tay 12 triệu NDT (hơn 42 tỷ VND) mới chấp nhận giải thoát cho những người vợ, hắn làm đủ mọi hành vi vô đạo đức khiến vợ cũ kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, sau khi truyền thông công khai lời tố cáo của Lâm Lâm, tên Trần đã phủ nhận mọi cáo buộc của vợ cũ và nhấn mạnh, trong các vụ kiện dân sự trước đây với những người vợ cũ, hắn đã phải bồi thường 200 nghìn NDT (706 triệu VND) chứ không hề lấy tiền từ họ.

Đối với cáo buộc lừa dối trong hôn nhân, bạo lực gia đình, tống tiền vợ cũ bằng ảnh nóng và nhiều cáo buộc khác, tên Trần từ chối trả lời vì cho rằng đó là câu hỏi về quyền riêng tư.

Hiện tại sự việc đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Hy Li