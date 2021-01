Đằng sau bức ảnh nghị sĩ gốc Á dọn rác ở Điện Capitol

Không giống nhiều đồng nghiệp, Hạ nghị sĩ Andy Kim (đảng Dân chủ, bang New Jersey) đang ở văn phòng trong tòa nhà khác khi những người ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào Điện Capitol chiều 6/1. Thế nên, ông thực ra không tận mắt chứng kiến cảnh phá hoại cho tới gần nửa đêm, sau khi Hạ viện bỏ phiếu dập tắt thách thức cuối cùng đối với kết quả bầu cử tổng thống.

Cuối cùng, khi đặt chân được tới phòng Rotunda - căn phòng yêu thích của vị nghị sĩ và cũng là nơi cao nhất của tòa nhà - sự hỗn loạn khiến ông Kim không nói nên lời. Chai nước, đồ đạc vỡ nát, những lá cờ te tua của người ủng hộ Tổng thống Trump, những mảnh áo chống đạn và quần áo ngổn ngang trên sàn đá cẩm thạch - cảnh tượng như ở một bãi đậu xe bị bỏ hoang.

"Cảm xúc dâng trào trong tôi. Đây là căn phòng tôi yêu thích nhất - nó là trái tim của Điện Capitol, đúng nghĩa là trái tim của đất nước này. Tôi rất đau lòng khi chứng kiến căn phòng trong tình trạng như vậy", vị nghị sĩ 38 tuổi chia sẻ với NBC Asian America.

Ông Andy Kim đã dành một tiếng rưỡi sau đó để dọn dẹp căn phòng, thu gom được nửa tá túi rác bị bỏ lại sau cuộc bạo loạn ở đồi Capitol. Sau khi dọn dẹp xong phòng Rotunda, vị nghị sĩ gốc Á tiếp tục dọn các phòng kế bên, trong đó có phòng National Statuary Hall, còn được biết đến là hội trường cũ của Hạ viện.

Ông Andy Kim dọn dẹp ở Điện Capitol sau đêm hỗn loạn. Ảnh: AP.

Sau đó, ông trở lại tầng của Hạ viện để tham gia tranh luận về việc kiểm phiếu của bang Pennsylvania - phiên họp kéo dài tới tận 3h sáng 7/1. Tới tối 7/1, ông Kim đã thức trong suốt hơn 36 tiếng.



Hôm 6/1, truyền thông Mỹ tràn ngập những hình ảnh về sự hỗn loạn và thậm chí nhiều hình ảnh đổ máu xuất hiện trên mạng xã hội. Chính vì vậy, bức ảnh ông Kim cần mẫn khụy gối trên sàn và nhặt rác trong phòng Rotunda, được chia rẻ rộng rãi, trở thành một điểm sáng và một sự khẳng định rằng những hành động bạo lực đó không thể kéo ghì đất nước tới bờ vực suy sụp, theo NBC News. Nhiều người gọi ông Kim là "người yêu nước thực thụ".

Về phần mình, ông Kim chia sẻ ông không để tâm nhiều tới sức nặng biểu tượng từ hành động của mình, song cái gọi là "người yêu nước thực thụ" luôn ở trong tâm trí ông.

Ông Kim là người Mỹ gốc Á đầu tiên đại diện cho bang New Jersey tại Quốc hội Mỹ, tạo nên sự chuyển biến mới ở khu vực có phần đông người da trắng từng bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016. Ông tiếp tục tái đắc cử hồi tháng 11/2019 dù đã bỏ phiếu đòi luận tội tổng thống trước đó.

Từng là trợ lý an ninh quốc gia dưới thời các Tổng thống George W. Bush và Barack Obama, ông Kim gần đây nói về việc căng thẳng ý thức hệ âm ỉ có thể nguy hiểm như thế nào trong giai đoạn chuyển giao tổng thống. Tuy nhiên, dù không bất ngờ về sự căm ghét và tức giận đã sinh sôi dưới thời đại Trump sẽ leo thang sau cuộc bầu cử, diễn biến hôm 6/1 vẫn khiến ông Kim bị sốc. Trong khoảng 6 tiếng đồng hồ trú ẩn trong văn phòng, ông không khỏi lo lắng về sự an toàn của các đồng nghiệp và nhân viên của mình khi đám đông ủng hộ Tổng thống Trump lộng hành trong Điện Capitol.

Theo lời kể của vị nghị sĩ, có thời điểm khi ông đang trú ẩn, ông nhớ là có lúc đã nhận được cảnh báo cảnh sát Capitol đã mất kiểm soát tòa nhà.

"Tôi từng ở Afghanistan và Iraq, tôi ở vùng chiến sự và từng phải ẩn nấp nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều đó sẽ xảy ra ở đây", ông Kim cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng vào thời điểm đó ông không biếu liệu những kẻ nổi loạn có vũ khí hay không. "Đó là trải nghiệm khủng khiếp".

Bức ảnh ông Kim dọn rác ở trụ sở quốc hội do phóng viên AP chụp lại đã được Thống đốc New Jersey Phil Murphy chia sẻ và tán dương. "Hạ nghị sĩ Andy Kim đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của New Jersey và đất nước chúng ta. Đó là một công chức đúng nghĩa khiến chúng ta tự hào mỗi ngày", ông Murphy viết trên Twitter.

Theo ZingNews.vn