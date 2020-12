Cô dâu chụp ảnh cưới một mình sau khi bị hủy hôn

Người phụ nữ tên Shasha (37 tuổi, đến từ New Zealand) chụp ảnh cưới một mình sau khi vị hôn phu hủy cưới không lý do, theo Asia One.

Chia sẻ câu chuyện cá nhân lên mạng xã hội, Shasha cho biết cô chuyển đến sinh sống tại Singapore 4 năm trước vì người yêu lúc bấy giờ làm việc tại đó.

Bị chồng tương lai hủy hôn 3 tuần trước ngày cưới mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, người phụ nữ quyết định tự chụp ảnh cưới một mình.

Song, cả hai chia tay và cô gặp người đàn ông tên R trên một ứng dụng hẹn hò. Người phụ nữ từng tin rằng đây có thể là người phù hợp dành cho mình khi vào thời điểm đó, cô định 5 tuần nữa sẽ quay về quê nhà, sống với bố mẹ. "Sau 3 cuộc hẹn và anh ấy biết tôi sắp sửa rời Singapore, R đã đề nghị bố mẹ hai bên gặp nhau để bàn chuyện cưới xin, giúp chúng tôi bắt đầu cuộc sống riêng cùng nhau", cô kể lại.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Shasha được bạn trai cầu hôn và cả hai bận rộn với kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi phụ huynh chấp thuận. Shasha còn gặp mặt 2 người con riêng từ cuộc hôn nhân trước của chồng tương lai và cảm thấy "yêu mến những đứa trẻ".

Nhưng hy vọng về một đám cưới trong mơ lụi tắt khi chỉ 3 tuần trước ngày trọng đại, R thông báo hủy hôn mà không đưa ra lý do chính đáng nào.

Shasha cho hay đây là cách cô tự động viên bản thân và nhấn mạnh "không có hạn chót nào cho việc phụ nữ lấy chồng".

Dù ra sức cứu vãn, Shasha vẫn không nhận được lời giải thích hợp lý, còn vị hôn phu cắt đứt liên lạc.

"Có lẽ tôi đã quá mù quáng vào chuyện tình yêu này, hy vọng hai người sẽ đến với nhau trong hạnh phúc dù cả hai có một số mâu thuẫn. Tôi phải tự mình đi hủy hết các hợp đồng làm đám cưới", Shasha cho hay.

Mặc dù cảm thấy đau buồn và hoài nghi bản thân, người phụ nữ này cho biết cô quyết tâm làm điều gì đó tích cực sau khi người thân, bạn bè an ủi.

Shasha quyết định giữ lại gói chụp ảnh cưới và thực hiện bộ ảnh chỉ có mình cô dâu.

"Đây là cách tôi động viên bản thân và cám ơn những người tiếp tục ở lại trong cuộc đời mình, nhắc nhở tôi rằng vẫn còn rất nhiều vẻ đẹp và lòng tốt xung quanh", cô nói.

Cô gái đến từ New Zealand nhận được nhiều sự đồng cảm khi thực hiện bộ ảnh cưới một mình.

Sau khi chia sẻ công khai, câu chuyện của Shasha nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Nhiều người dùng bày tỏ sự đồng cảm và cảm phục với cách cô vượt qua chuyện bị hủy hôn không lý do.

Dù không bị hủy hôn hay suy sụp chuyện tình cảm, nhiều cô gái ở Trung Quốc cũng lựa chọn chụp ảnh cưới một mình.

Không cần đến chú rể, những cô gái độc thân ở Trung Quốc sẵn sàng chi tiền chụp ảnh cưới, với mục đích lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp của bản thân trong bộ váy cô dâu.

"Tôi không muốn kết hôn khi còn trẻ. Nhưng tôi muốn ghi lại khoảnh khắc mặc váy cưới của mình khi còn ở độ tuổi đẹp nhất. Khoác lên mình váy cô dâu và đồ trang sức lộng lẫy, tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa", Tang Yunuo (27 tuổi) chia sẻ.

Theo Zing.vn