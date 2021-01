Chủ tịch hãng game tử vong nghi bị đầu độc để lại 10 nghìn tỷ đồng cho 3 đứa con, tình nhân và con ngoài giá thú bất ngờ xuất hiện tranh tài sản

Cuối năm 2020, công chúng bất ngờ trước thông tin chủ tịch công ty Yoozoo Games Lâm Kỳ qua đời ở tuổi 39, sau 9 ngày điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân được cho là bị đầu độc vì mâu thuẫn trong công việc, hiện cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một nhân viên làm cùng công ty với nạn nhân để điều tra.

Ngoài giữ chức chủ tịch, Lâm Kỳ được biết đến là nhà sáng lập và cổ đông lớn nhất của công ty Yoozoo Games. Đây là công ty đã phát hành các tựa game nổi tiếng như Game of Thrones: Winter Is Coming, League of Angels,... ngoài ra họ còn tham gia sản xuất phim với Netflix.

Tối ngày 11/1, đại diện của Yoozoo Games đã chính thức phát thông cáo báo chí, nói rõ cổ phần của ông Lâm Kỳ ở công ty này sẽ được thừa kế bởi 3 người con của ông và hiện tại được chuyển giao bà Hứa Phần Phần, người giám hộ hợp pháp của 3 đứa bé.

Ông Lâm Kỳ.

Được biết, 3 đứa bé sẽ thừa kế khối tài sản lên đến 3 tỷ NDT (hơn 10,718 tỷ VND). Trước khi qua đời ông Lâm Kỳ trực tiếp nắm giữ 219 triệu cổ phiếu của Yoozoo Games, chiếm 23,99% cổ phần.

Theo tìm hiểu, ông Lâm Kỳ và bà Hứa Phần Phần có 3 con, 2 con gái là Lâm Tiểu Khê, Lâm Nhuế Cảnh và con trai Lâm Li. Cả 3 đứa bé đều chưa đến tuổi trưởng thành.

Bà Hứa Phần Phần hiện là giám đốc của công ty Youzu (Singapore) PTE.LTD, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Yoozoo Games, hoạt động chính là phát triển và phát hành game online.

Điều khiến công chúng khá hoang mang là trong thông báo của Yoozoo Games chỉ nhắc đến bà Hứa Phần Phần là mẹ và người giám hộ hợp pháp của 3 đứa bé nhưng không tiết lộ mối quan hệ giữa bà Hứa Phần Phần và ông Lâm Kỳ.

Tuy nhiên, đến ngày 12/1, một tài khoản Weibo công bố ông Lâm Kỳ và chị gái của cô đã có con trai vừa ra đời, yêu cầu pháp luật và công ty bảo vệ quyền thừa kế hợp pháp của đứa bé. Cư dân mạng này cũng cung cấp bản khai sinh của đứa bé và bản sao tờ đề nghị gửi đến công ty Yoozoo Games.

Bên cạnh đó, một luật sư tên là Tào Cẩm Bành, đang làm việc ở công ty luật Sang Viễn Thượng Hải đã xác nhận ông là người thay mặt mẹ con đứa con ngoài giá thú của ông Lâm Kỳ soạn thảo lá thư gửi đến Yoozoo Games. Luật sư Tào Cẩm Bành cam kết mọi chuyện trong lá thư đều đúng sự thật.

Theo những gì cư dân mạng này viết trên MXH, thì chị gái của cô và Lâm Kỳ đang qua lại và đã có với nhau 1 người con trai.

Người này viết: "Các người không cho chị tôi và đứa bé gặp mặt Lâm Kỳ lần cuối là có ý gì? Chị tôi và Lâm Kỳ dự định sau khi dịch bệnh kết thúc thì sẽ đăng ký kết hôn và đứa bé vừa ra đời thì gặp chuyện đột ngột này.

Các người bỏ mặc đứa bé vẫn còn đỏ hỏn, mặc kệ chị tôi quỳ gối trên núi Phổ Đà 2 ngày 2 đêm để cầu nguyện cho ông ấy, lại còn hứa với Bồ Tát ăn chay đến tận bây giờ".

Bất ngờ hơn cả, cư dân mạng này đã thẳng thắn chỉ trích công ty Yoozoo Games: "Trong lúc chúng tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn thì công ty đã hợp tác với vợ cũ để sớm xử lý vấn đề thừa kế tài sản. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, sau lưng các người đã dính líu đến quan hệ làm ăn với nhau phải không?".

"Các người muốn giấu chuyện giữa Lâm Kỳ và con trai út sao? Chị gái tôi và Lâm Kỳ đã làm giấy khai sinh theo quy định của pháp luật. Các người rõ ràng đã biết sự hiện diện của đứa bé nhưng không công nhận quyền thừa kế hợp pháp của nó".

"Các người muốn hỏa táng Lâm Kỳ là có ý gì? Trong vụ án hình sự nghi là đầu độc lớn như vậy, kẻ sát nhân chưa nhận tội vậy mà các người đã nôn nóng chuẩn bị hỏa táng thi thể... Hành vi này cực kỳ đáng nghi, tôi hi vọng cảnh sát sẽ điều tra thêm".

Theo tìm hiểu, trên giấy khai sinh của đứa bé có ghi, tên đứa bé là Lâm Chinh Thanh, ra đời ở Thượng Hải, bố là Lâm Kỳ và mẹ 31 tuổi.

Hiện tại, sự việc đang được công chúng đặc biệt quan tâm.

Hy Li