Chi phí an ninh đắt đỏ của nhà Harry - Meghan

Một trong những thông tin được vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey là Hoàng gia đã cắt giảm tài chính của họ khi cả hai tuyên bố rời Hoàng gia để sống độc lập. Đồng thời Hoàng gia cũng từ chối thanh toán chi phí an ninh cho nhà Sussex và con trai nhỏ Archie khi họ chuyển sang nước ngoài sinh sống. Vì vậy khi chuyển đến Los Angeles, Mỹ, vợ chồng Hoàng tử Harry phải nhờ cậy đến tỷ phú Hollywood Tyler Perry, người đã cung cấp chỗ ở và đội an ninh của mình cho nhà Sussex.

Ngay sau cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, thông tin biệt thự nhà Sussex ở Montecito, Santa Barbara, California bị đột nhập đến hai lần vào cuối năm ngoái cũng được tiết lộ. Điều này củng cố thêm lo lắng của Meghan với sự an nguy của bé Archie như chia sẻ trong cuộc phỏng vấn chấn động tố Hoàng gia phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc với cô, một người Mỹ da màu.

Vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan luôn được nhân viên an ninh theo sát khi còn ở Anh. Ảnh: AP.

Theo Celebrity Networth, chi phí an ninh của vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle có thể từ 2 đến 3 triệu USD mỗi năm. Theo đó hai vợ chồng và con cái của họ cần được bảo vệ suốt 24/7. Ngoài sự bảo vệ của của các nhân viên an ninh, dinh thự của họ ở Santa Barbara cũng cần được trang bị các thiết bị điện tử bảo an. Nhà Sussex cũng sẽ cần một nhóm an ninh đi trước để khảo sát các vị trí của bất kỳ nơi nào họ định đến. Đồng thời nhà Sussex cũng sẽ cần tài xế để hộ tống họ một cách an toàn.

Để tránh các tay săn ảnh và fan cuồng, nhà Sussex cũng cần một nhóm giám sát phương tiện truyền thông xã hội, giữ liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương về bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào. Đây là một trong việc được Hoàng tử Harry, người mất mẹ vì một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1997 do chạy trốn paparazzi, chú ý nhất.

Ngoài ra công ty an ninh làm việc cho nhà Sussex cũng phải chú ý đến bối cảnh xung quanh biệt thự của họ. ví dụ như sự xâm nhập của động vật hoang dã xung quanh đó, các thảm họa thiên nhiên như cháy rừng và động đất thường gặp ở California. Máy bay không người lái cũng sẽ được sử dụng để tuần tra xung quanh khu nhà ngăn chặn những kẻ đột nhập. Năm ngoái, ngôi nhà gần đó của nữ MC nổi tiếng Ellen DeGeneres đã bị trộm đột nhập mặc dù có hệ thống an ninh hiện đại nhất.

Trong khi đó Kent Moyer, chủ tịch và giám đốc điều hành của hãng bảo an The World Protection Group, ước tính chi phí bảo vệ toàn diện 24/7 của nhà Sussex có thể tiêu tốn tới 4 triệu USD mỗi năm. Năm ngoái, Daily Mail ước tính hóa đơn an ninh của nhà Sussex có thể lên tới 5 triệu USD.

Harry không nói rõ chi phí an ninh trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey nhưng anh cho biết vợ chồng anh đã ký hợp đồng trăm triệu USD với Spotify và Netflix để có tiền trả khoản phí an ninh đắt đỏ giờ phải tự lo liệu.

Vợ chồng Harry - Meghan sở hữu khối tài sản 15,5 triệu USD. Ảnh: AP.

Dù bị cắt khoản hỗ trợ tài chính từ Hoàng gia nhưng theo thống kê vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle vẫn sở hữu khối tài sản 15,5 triệu USD. Trong đó Hoàng tử Harry nhận thừa kế 8,9 triệu USD ở tuổi 25 từ cố công nương Diana, số tiền này tăng lên 13 triệu USD khi anh bước qua tuổi 30 nhờ các khoản đầu tư và lãi suất cộng dồn. Meghan cũng sở hữu khoảng 2,5 triệu USD khi tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình "Suits".

Hiện vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới, điều này sẽ làm tăng thêm chi phí sinh hoạt và an ninh vốn đắt đỏ. Mới đây Hoàng tử Harry xác nhận anh đã gia nhập BetterUp, công ty khởi nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ huấn luyện và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho khách hàng, ở Thung lũng Silicon với tư cách là một giám đốc phụ trách quan hệ công chúng. BetterUp từ chối bình luận về số tiền lương Harry sẽ được nhận cho vị trí này. Giám đốc điều hành Alexi Robichaux chỉ nhấn mạnh rằng sự góp mặt của Hoàng tử Anh "đóng một vai trò ý nghĩa và quan trọng".

Theo Ngôi sao