Cháu gái Nữ hoàng Anh đẻ rơi con trai trong phòng tắm

Vợ chồng Zara Tindall trong một sự kiện hoàng gia hồi năm 2018, khi cô đang mang thai những tháng cuối bé Lena. Ảnh: PA.

Mike Tindall, chồng của Zara Philip, xác nhận tin vui trên chương trình podcast The Good, The Bad & The Rugby khi mô tả cuối tuần vừa qua của anh thật "điên cuồng".

"Thứ bảy vừa qua, tôi đã thực sự tức giận sau trận bóng bầu dục của nước Anh", Mike nói. "Và ngày chủ nhật thì mọi chuyện tốt hơn bởi một bé trai đã chào đời ngay tại nhà".

Với một giọng điệu đầy tự hào, Mike nói Zara quả là "một chiến binh" và cho biết bé Lucas Philip Tindall, con trai mới sinh của họ, đã "đến rất nhanh... ngay trên sàn nhà tắm".

Như vậy, trong năm nay nữ hoàng sẽ có thêm ít nhất 3 chắt, ngoài con gái của Công chúa Eugene (chào đời tháng trước) và con gái Meghan, dự kiến sinh hạ vào mùa hè này.

Điện Buckingham cũng đã đưa ra một tuyên bố rằng: "Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh rất vui mừng với tin vui này và mong sớm được gặp chắt thứ 10".

Zara và chồng đã có hai con gái là Lena Elizabeth, 2 tuổi, và Mia, 6 tuổi.

Zara, vận động viên cưỡi ngựa từng giành giải bạc ở Olympics 2012 London và chồng Mike Tindall, cựu cầu thủ bóng bầu dục, đã ở bên nhau 17 năm. Họ quen nhau tại World Cup bóng bầu dục ở Australia năm 2003 và kết hôn ở Edinburgh hồi tháng 7/2011, ba tháng sau đám cưới của nhà William - Kate.

Zara là con gái của Công chúa Anne, con gái Nữ hoàng, và là cháu lớn thứ hai trong 8 người cháu của người trị vì ngai vàng Anh. Con trai họ chào đời ngày 21/3 với cân nặng 3,74 kg. Cặp vợ chồng đặt tên cho bé là Lucas Philip Tindall để tri ân chồng Nữ hoàng, Hoàng thân Philip.

Theo Ngôi sao