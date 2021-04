Chàng trai từng bị xe 4 tấn đè nát nửa người vẫn sống sót gây bất ngờ với hình ảnh hiện tại và chuyện tình lay động mọi trái tim

Loren Schauers, 19 tuổi, gặp tai nạn vào ngày 27/9/2019 ở TP. Great Falls, bang Montana (Mỹ) khi đang làm công nhân sửa cầu đường cho công trình gần Wilsall. Cậu phải phẫu thuật gấp để cắt bỏ nửa dưới cơ thể sau vụ tai nạn xe nâng. Báo chí khắp nơi đưa tin về vụ tai nạn kinh hoàng và gọi cuộc phẫu thuật cưa hết thân dưới của Loren Schauers là "sự lựa chọn sống hoặc chết".



Lúc đó, anh đang lái chiếc xe nâng qua một cây cầu tại công trình xây dựng. Không may, khi rẽ ngang, Loren cùng chiếc xe bị lao xuống dốc do anh lái xe quá gần mép cầu. Mặt đất vỡ vụn bên dưới. Trong cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", Loren bèn cố gắng nhảy ra khỏi ghế lái, tuy nhiên chân anh lại bị mắc vào dây an toàn. Chiếc xe lao xuống ngọn đồi 15m, ngay sau đó Loren cũng chạm đất và bị chiếc xe 4 tấn đè nát thân dưới.

Loren mới 19 tuổi khi bi kịch ập đến

Điều kinh ngạc là Loren Schauers hoàn toàn tỉnh táo khi tai nạn xảy ra. Anh cảm nhận mọi thứ dưới hông mình bị đè nát đến hoàn toàn bẹp dí. Các bác sĩ đều kinh ngạc khi tiếp nhận cậu để điều trị.

Không ai nghĩ Loren sẽ sống sót, khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nửa người, tức mọi thứ bên dưới thắt lưng để cứu vớt hi vọng sống sót duy nhất còn lại. Ngoài ra, anh còn mất hoàn toàn cẳng tay và bàn tay phải, gãy xương đòn và vai phải. Theo chia sẻ của gia đình, lớp đất mềm là thứ kỳ diệu đã cứu lấy mạng sống cho Loren.

1 tháng sau tai nạn, vẫn chẳng vị bác sĩ nào nghĩ cậu sẽ sống sót. Tuy nhiên, điều kỳ diệu luôn có trên đời. Loren dần hồi phục các chức năng với tốc độ đáng kinh ngạc. Thời gian nằm viện dự kiến là ít nhất 1 năm rưỡi nhưng chỉ 4 tháng sau, Loren xuất viện trở về nhà như một người hùng khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Những hình ảnh hiện tại của "người hùng trẻ tuổi" có lẽ sẽ khiến nhiều người tò mò. Cuộc sống hậu biến cố kinh hoàng được Loren chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Có thể thấy, anh chàng đang dần quay lại với nhịp sống thường nhật. Giờ đây, anh chàng đã bình phục, có thể chủ động di chuyển nhờ vào sự giúp đỡ của một chiếc xe lăn gắn động cơ. Mọi thứ ban đầu có thể khó khăn và thử thách nhưng không làm khó được anh chàng với sức sống mãnh liệt này.

Đặc biệt, "cô tiên" luôn xuất hiện bên cạnh anh chàng và câu chuyện tình cảm của họ cũng khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Sabia Reiche đã hẹn hò với Loren được 1 năm rưỡi khi tai nạn bất ngờ xảy đến gần như cướp lấy mạng sống của bạn trai cô.

Hồi đó, các bác sĩ nói với cô gái trẻ những lời có lẽ khủng khiếp hơn "một cơn ác mộng" đối với bất kì ai, rằng cơ hội sống của Loren vô cùng mong manh, rằng Sabia nên chuẩn bị trước tâm lý cho tình huống xấu nhất. Và quả thực, họ nói lời từ biệt trước với nhau tận 6 lần cho đến khi Loren cuối cùng đã giành lại được sự sống, và lý do khiến anh làm được điều phi thường ấy cũng chính bởi cô bạn gái ngày đêm túc trực bên cạnh không rời đi nửa bước.

Loren Schauers từng nói nói: "Cắt bỏ một nửa cơ thể không phải là một lựa chọn khó khăn, về cơ bản đó là lựa chọn sống hay chết. Với việc Sabia sẽ luôn ở bên cạnh tôi cho dù có chuyện gì xảy ra và sự quan tâm của tất cả những người thân xung quanh tôi, đó thực sự không phải là một lựa chọn khó khăn cho tôi!"

Vậy là cuộc đời lấy đi của Loren đôi chân nhưng đã trả lại cho anh người bạn tri kỷ của cuộc đời. Trên trang cá nhân của mình, Loren chưa từng ngại ngùng nói lời yêu, lời cảm ơn từ tận đáy tim mình, bày tỏ sự biết ơn đối với Sabia.

Những hình ảnh hạnh phúc, gắn bó của cặp đôi và nụ cười trên môi của Loren hiện tại sau biến cố lớn có lẽ là nguồn động lực to lớn đối với nhiều người xung quanh. Được hay, Loren đã cầu hôn Sabia và cả hai sẽ sớm về chung một nhà, tạo ra cái kết đẹp nhất cho câu chuyện tình yêu đáng trân quý của họ.

Theo P.H (Trí Thức Trẻ)