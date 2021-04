Cặp sinh đôi được thụ thai cách nhau 3 tuần

Gabriella Christmas cùng hai con sinh đôi. Ảnh: Mercury.

Theo truyền thông Anh, Gabriella Christmas (30 tuổi, ở Bedford) đã sinh ra một cặp song sinh được cho là thụ thai cách nhau 3 tuần. Trước đó, Gabriella tưởng rằng cô chỉ có thai đơn. Tuy nhiên, khi siêu âm ở tuần thứ 5, các bác sĩ chỉ cho cô thấy trong tử cung của cô xuất hiện thêm một chấm đen nữa.

Theo các bác sĩ, đó chính là một thai nhi khác của vợ chồng Gabriella. Em bé này được thụ thai trong ca bội thụ tinh khác kỳ (superfetation - hiện tượng mang thai trong khi đang có thai) cực kỳ hiếm gặp. Ezra - đứa bé thứ hai của Gabriella phát triển sau anh trai Eduardo 3 tuần nhưng cùng chào đời trong một ca mổ đẻ.

Hiện cả Ezra và Eduardo đều khỏe mạnh.

Anh em Eduardo và Ezra nằm cạnh nhau sau khi chào đời. Ảnh: Mercury.

Gabriella cho biết: "Chúng là một cặp song sinh vì được sinh ra cùng ngày và có cùng cha mẹ - nhưng đó thực ra là hai lần mang thai riêng biệt cùng lúc. Tôi thực sự may mắn khi cả hai con đều khỏe mạnh vì trước đó tôi từng lo rằng Ezra phải vào phòng chăm sóc đặc biệt do sinh non".

Tháng trước, chị Rebecca Roberts (39 tuổi) ở Trowbridge, Wilts cũng được truyền thông Anh chú ý khi mang thai đôi cách nhau 3 tuần. Cả hai trường hợp của Gabriella và Rebecca đều rất hiếm trong y học, hiện chỉ có hơn 10 trường hợp từng ghi nhận trong lịch sử loài người.

