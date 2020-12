Căn nhà thơ ấu của ông Trump ế ẩm, không thể bán trong nhiều năm

Chủ nhân hiện tại của căn nhà 5 phòng ngủ ở quận Queens (thành phố New York, Mỹ) - nơi Tổng thống Donald Trump sống 4 năm đầu đời - muốn mọi người góp tiền mua lại địa điểm này để làm quà chia tay vị tổng thống sắp mãn nhiệm, theo The New York Times.

Ông Fred C. Trump - nhà phát triển bất động sản, cha của Tổng thống Trump - đã xây dựng ngôi nhà vào năm 1940.

Khi nơi này được rao bán trên thị trường cách đây 4 năm, ông Trump - khi đó là ứng cử viên tổng thống - đã cân nhắc về việc mua lại nó. Giờ đây, ông có thể không cần làm thế.

Hôm 8/12, thông qua GoFundMe - nền tảng gây quỹ từ thiện, chủ căn nhà phát động chiến dịch kêu gọi cộng đồng quyên góp 3 triệu USD để mua nơi này.

Không thể bán đấu giá ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Trump, chủ nhân nơi này đã chuyển sang gây quỹ trực tuyến.

Theo The New York Times, người gây quỹ có thể hy vọng giải quyết vấn đề khiến bản thân "đau đầu" trong những năm gần đây: không tìm được người mua.

Misha Haghani - Giám đốc của Paramount Realty USA, công ty đại diện cho bất động sản này trong 3 cuộc đấu giá trước đây - cho biết ngôi nhà được đưa ra đấu giá vào mùa thu năm ngoái, song không đạt được giá khởi điểm.

Năm 2016, khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng, ngôi nhà thời thơ ấu của ông lập tức được nhiều người mua để đầu cơ.

Ngay trước lễ nhậm chức năm 2017 của ông Trump, bất động sản này được bán với giá 1,4 triệu USD - cao hơn 78% so với giá trị vào năm 2008 ( 782.500 USD ). Người mua sau đó nhanh chóng sang tay cho chủ sở hữu gần đây nhất với số tiền 2,14 triệu USD thông qua đấu giá. Con số này cao hơn gấp đôi giá trị của nó dựa trên các ngôi nhà tương đương trong khu vực.

Chủ căn nhà không hy vọng Tổng thống Trump sẽ về lại nơi đây để sinh sống. Người này hứa nếu gây quỹ thành công sẽ quyên góp một nửa số tiền bán nhà cho tổ chức từ thiện hoặc xây dựng thư viện tổng thống.

Trong trường hợp không đạt được mục tiêu 3 triệu USD , toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chuyển tới tổ chức từ thiện. Người bán chưa tiết lộ tổ chức phi lợi nhuận nào có thể được hưởng lợi hoặc hoạt động gây quỹ sẽ diễn ra trong bao lâu.

Ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump từng được cho thuê trên Airbnb với giá 815 USD /đêm.

Ông Misha Haghani từ chối tiết lộ người nào đang sở hữu ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump. Danh tính của chủ sở hữu được giữ kín đằng sau công ty trách nhiệm hữu hạn Trump Birth House.

Ngay sau thương vụ mua bán nhà vào năm 2017, một nhân vật có liên quan xác nhận người mua là một phụ nữ đến từ Trung Quốc.

Trong một thời gian ngắn, nơi này từng được cho thuê trên Airbnb với giá 815 USD /đêm. Tuy nhiên, trong vài năm qua, ngôi nhà gần như trống rỗng. Một số người thường xuyên ghé đến đây nhất dường như chỉ là nhân viên thu tiền điện.

Vào tháng 11/2019, bất động sản này được Paramount đưa ra đấu giá một lần nữa nhưng vẫn không thể bán.

Tổng thống Trump không được lòng dân ở New York - nơi 72% bỏ phiếu cho đối thủ của ông là Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Misha Haghani cho biết ông không lo lắng điều này có thể ảnh hưởng đến việc mua bán bất động sản như thế nào.

"Có rất nhiều người yêu mến Tổng thống Trump, bao gồm hơn 70 triệu người đã bầu cho ông ấy. Thật lòng thì tôi không muốn phải rao bán căn nhà này một lần nữa".

