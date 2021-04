Bị thương vì làm 'chuyện ấy' khi đang nhảy dù

William và Leslie chia sẻ trải nghiệm làm "chuyện ấy" khi đang nhảy dù trên một show truyền hình hồi năm 2014. Ảnh: TLC.

William và Leslie chia sẻ câu chuyên "điên rồ" của mình trong một tập của chương trình Sex Sent Me to ER trên đài TLC hồi năm 2014, nhưng gần đây video này lại xuất hiện trên mạng xã hội và khiến nhiều người xem "há hốc mồm" vì kinh ngạc.

Theo Mail, đôi tình nhân người Mỹ đã nghĩ sẽ có một trải nghiệm thú vị khi làm "chuyện ấy" lúc đang nhảy dù, nhưng hành động này cuối cùng lại khiến cặp đôi phải nhập viện. William đã bật dù muộn hơn kế hoạch và cuối cùng cú tiếp đất đã khiến anh ta bị thương ở mặt và "vùng kín".

Trong video được cắt từ tập phim trên, đôi tình nhân cho biết họ hẹn hò đã hơn một năm và đều thích cảm giác mạnh.

"Cả tôi và Leslie đều yêu thích cảm giác mạnh", William nói.

"Còn tôi, tôi là một người rất chủ động trong chuyện tình dục", Leslie nói thêm. "Khi nhắc đến tình dục, tôi sẽ nảy ra nhiều ý kiến khác nhau để làm chuyện đó".

Trong video tái hiện lại sự việc, một nữ diễn viên đóng vai Leslie nói rằng đây có thể là điều sexy nhất họ từng làm, trong khi bạn diễn nam thủ vai William cũng thừa nhận hẳn chuyện này sẽ rất "nóng bỏng".

Hai diễn viên thủ vai William và Leslie trong màn tái hiện vừa sex vừa nhảy dù của cặp đôi. Ảnh: TLC.

Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không như dự tính của họ, bởi nhảy dù là thử thách đòi hỏi người thực hiện phải tuân thủ rất nhiều quy định về an toàn. Cặp đôi đã quá mải mê làm "chuyện ấy" nên đã quên để ý tới những quy định này khi đã gần tiếp đất. Lúc nhìn xuống dưới, họ mới nhận ra mình đang gặp rắc rối.

William nhanh chóng mở dù của Leslie trước, nhưng lại gặp vấn đề với chính chiếc dù của mình. Vì thế dù bị bung ra muộn và cú tiếp đất đã không an toàn như họ dự tính.

"Lúc tôi nhìn thấy anh ấy rơi xuống đất, tôi đã nghĩ 'Anh ấy chết rồi'", Leslie nhớ lại.

Nhưng William vẫn tỉnh táo, tuy nhiên anh bị chảy máu nhiều ở mặt và đau ở "vùng kín". Cặp đôi được đưa tới phòng cấp cứu của một bệnh viện gần đó, nơi bác sĩ kết luận William bị gãy xương mũi, bị sưng và thâm tím ở bộ phận sinh dục.

"Lúc ấy tôi đã nghĩ thế là đời sống tình dục của chúng tôi thế là hết", Leslie nói.

Tuy nhiên, cặp đôi sau đó thở phào khi nghe bác sĩ phụ trách thông báo rằng William sẽ ổn và bình phục hoàn toàn sau vài tuần.

Theo Ngôi sao