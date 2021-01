Bé 5 tuổi tử vong nghi do bà nội đá thủng ruột

Cảnh sát công bố các thông tin về cái chết của bé gái trong cuộc họp báo. Ảnh: Harian Metro.

Ngày 30/12, cảnh sát Gombak, bang Selangor, nhận được tin báo về cái chết của một bé gái. Sau khi phát hiện đứa bé bất tỉnh trong phòng khách lúc đi làm về, dì em gọi cho cảnh sát và xe cứu thương. Tuy nhiên, khi giới chức tới nơi, nạn nhân đã tử vong. Thi thể em sau đó được chuyển về Bệnh viện Kuala Lumpur.

Trong biên bản lời khai, người dì cho cho biết nạn nhân trước đó phàn nàn bị đau ở vùng bụng và vài lần nôn ói. Bé gái được cho là bị tàn tật do không thể đi lại bình thường và phải bò nếu muốn di chuyển. Cô bé từng bị não úng thủy, tình trạng tích tụ dịch não tủy (CSF) trong não. Nạn nhân cũng được cho là không kiểm soát được bàng quang và nhu động ruột.

Kiểm tra thi thể bé gái, cảnh sát phát hiện vài vết sẹo do bỏng và cho rằng đó là vết bỏng do nhang muỗi. Tuy nhiên, kết quả khám nghiêm tử thi sau đó cho thấy cô bé bị thủng ruột, nguyên nhân có thể là do bị bạo hành. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 6 người, gồm 3 nam 3 nữ tuổi từ 25 đến 55, bị tình nghi có liên quan. Họ bị tạm giam một tuần từ ngày 1/1 đến 7/1 để điều tra.

Tờ Harian Metro tiết lộ một nguồn tin điều tra cho rằng phần ruột bị tổn thương nhiều khả năng là nạn nhân bị bà nội, người chăm sóc bé từ năm 2017, đá liên tiếp nhiều lần trong thời gian dài.

Bố mẹ cô bé đã ly hôn, bố em lái xe tải nên thường xuyên vắng nhà.

Theo Ngôi sao