Bắt được cá sấu "khủng" nặng hơn 2 tạ, cảnh sát mổ bụng phát hiện cảnh ám ảnh

Cuối tháng 8 vừa qua, siêu bão Ida đổ bộ vào đất liền khiến nhiều vùng ở bang Louisiana (Mỹ) rơi vào cảnh ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân phải đi sơ tán, thiệt hại về người và của là không hề nhỏ. Đây được xem là siêu bão mạnh nhất từng tấn công vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ.

Trong số những người gặp nạn, có ông Timothy Satterlee Sr (71 tuổi) vào ngày 30/8. Đó là khi ông Timothy ra bên ngoài ngôi nhà của gia đình ở Slidell, ngoại ô New Orleans, để kiểm tra tổn thất do bão Ida. Slidell cách thành phố New Orleans khoảng 55km về hướng Đông Bắc. Cảnh sát cho biết, nạn nhân được cho là đã ở trong nhà kho của gia đình, nơi đã bị ngập vài mét nước.

Người dân chụp ảnh cá sấu mò vào tận nhà sau trận bão lụt.

Khi chồng mới bước ra khỏi cửa, vợ của ông Timothy đã nghe thấy tiếng đập nước tung tóe và ngó ra thì phát hiện chồng bị cá sấu cắn vào tay. Nạn nhân chảy máu nhiều và bảo vợ đi gọi người tới hỗ trợ.

Bà hốt hoảng xuống một chiếc ca nô bên ngoài nhà và tìm cách cầu cứu sự giúp đỡ vì cả điện thoại và số 911 đều không thể liên lạc được. Tuy nhiên, khi các nhà chức trách đến nơi thì ông Timothy đã biến mất cùng con cá sấu.

Hình ảnh ông Timothy trước khi bị cá sấu tấn công.

Đến ngày 15/9, sau 2 tuần nỗ lực truy lùng với sự giúp đỡ của người dân địa phương, văn phòng Cảnh sát trưởng St. Tammany, bang Louisiana (Mỹ) thông báo đã tóm được con cá sấu nghi tấn công ông Timothy.

Con cá sấu dài 3,6 mét và nặng 228kg đã bị bắt và giết chết sau cuộc tìm kiếm kéo dài hai tuần. Điều kinh hãi hơn cả là cảnh sát đã tìm thấy bộ phận cơ thể người trong bụng con vật khi mổ ra.

Ảnh minh họa.

Đại úy Lance Vitter, phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát trưởng khu vực, cho biết: "Đó là bộ phận thi thể người. Chúng tôi sẽ xác minh xem những bộ phận thi thể này có phải thuộc về ông Timothy Satterlee hay không".

