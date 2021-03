Bảo mẫu "ác ma" giết hại bé gái 4 tuổi, hành động tiếp theo gây khiếp đảm nhưng bản án sau lại quá nương tay

Ngày 29/2/2016, nước Nga rúng động bởi vụ việc một người phụ nữ từ Uzbekistan đến Moscow (Nga) làm công việc bảo mẫu đã nhẫn tâm ra tay sát hại đứa trẻ 4 tuổi bị tàn tật mà cô ta hàng ngày chăm sóc. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã khiến đứa trẻ chết tức tưởi, cô ta chặt đầu bé gái, phóng hỏa đốt căn hộ và bắt taxi đến ga tàu điện ngầm Oktyabrskoe Pole rồi giơ phần thi thể em bé lên và hét "Allahu Akbar".

Theo tin tức trên kênh truyền hình 360TV.RU, kẻ thủ ác là Gulchekhra Bobokulova (43 tuổi) và nạn nhân là bé gái 4 tuổi Anastasia Meshcheryakov. Một cảnh quay kinh hoàng do camera an ninh ghi được cho thấy Bobokulova mặc áo khoác burka ôm chặt đầu Anastasia - còn được gọi là Nastya - và hét lên "Tôi là kẻ khủng bố" bên ngoài ga tàu điện ngầm Oktyabrskoye Pole ở Moscow. Giải thích trước toà án, người phụ nữ này đưa ra lý do là "làm theo lệnh thánh".

Cô bé Anastasia Meshcheryakov xấu số.

Cảnh quay do camera an ninh ghi lại.

Tuy nhiên, sau cuộc kiểm tra tâm thần tại Viện Pháp y Tâm thần V.P.Serbsky, các bác sĩ xác định chắc chắn rằng Gulchekhra Bobokulova mắc bệnh tâm thần, kết quả là cô ta được tuyên bố "mất trí". Bảo mẫu giết người đã được đưa đi điều trị bắt buộc. Sau 5 năm điều trị, mới đây có thông tin cho rằng bảo mẫu này sẽ được trả tự do khiến dư luận bức xúc cho rằng bản án chưa thoả đáng với tội ác mà cô ta gây ra.



Cha mẹ của nạn nhân đã phản đối phán quyết của tòa án rằng bảo mẫu này bị bệnh và yêu cầu cô ta phải đối mặt với một bản án thích đáng.

Mẹ của nạn nhân, cô Ekaterina Mescheryakova, cho biết: "Gia đình tôi không thể cảm thấy an toàn nếu Bobokulova, trong tương lai, nhìn thấy tôi hoặc đứa con khác của tôi. Trong quá trình điều tra, cô ta đã nói rằng cô ta có ý định giết cả gia đình chúng tôi".

Một blogger nổi tiếng nói với tờ Moskovsky Komsomolets: "Một người đã chặt đầu một đứa trẻ bằng con dao làm bếp không nên có cơ hội quay trở lại xã hội trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những người như vậy phải trải qua cuộc sống trong ngục tù hoặc trong bệnh viện tâm thần. Làm sao mà chữa khỏi được? Họ không thể được đưa về nhà với đơn thuốc uống và đến gặp bác sĩ tâm thần thường xuyên".

Bác sĩ tâm thần Artem Gillen cho biết: "Với bệnh tâm thần phân liệt, những lần tái phát luôn có thể xảy ra. Không thể tránh 100% được, chỉ có thể giảm thiểu lần tái phát. Sau khi xuất viện, những bệnh nhân như vậy được giám sát đặc biệt".

3 năm trước, cha của nạn nhân qua đời sau khi mắc bệnh viêm màng não. Mẹ cô bé đã tái hôn kể từ đó.

Tờ Gazeta.ru viết rằng hóa ra Bobokulova từng có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chẩn đoán được đưa ra vào năm 1999. Cơ quan điều trị bệnh tâm thần khu vực Samarkand xác nhận với RIA Novosti rằng từ năm 2003, Gulchekhra Bobokulova đã được đăng ký khám chữa bệnh ở cơ sở này với chẩn đoán rối loạn tâm thần phân liệt cấp tính.

Cô ta thường xuyên có những biểu hiện bất thường về tâm thần, mất kiểm soát hành động của mình. Ngay cả người thân cũng khẳng định Bobokulova có xu hướng gây hấn.

Tờ Moskovsky Komsomolets cho hay ở quê nhà, cô ta được biết đến như một người phụ nữ điên loạn, vì điều này mà chồng cô đã bỏ cô ta và Bobokulova không thể tìm được việc làm.

Đến Nga làm việc, Bobokulova không nói với ai về chẩn đoán bệnh của mình. Khi mới đến Moscow, cô ta làm công việc phân loại hành ở một nhà kho rau, sau đó bán trái cây và rau ở chợ. Bobokulova nhận công việc làm bảo mẫu trong một gia đình, người này đã giới thiệu cô ta cho cha mẹ của bé gái bị giết để về làm bảo mẫu cho con họ.

Cũng theo Moskovsky Komsomolets, hiện tại bảo mẫu "ác ma" này đang nằm trong một bệnh viện tâm thần đặc biệt ở Kazan. Cha của người phụ nữ đã qua đời, con trai cả bỏ đi làm và người con út cùng với mẹ đẻ của cô ta đang chờ giấy ra viện cho cô ta.

