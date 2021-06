39 tuổi, Hoàng tử William giàu như thế nào?

Hoàng tử William chưa tròn 40 tuổi nhưng anh đã có vị thế lớn trong hoàng gia Anh. Thời gian qua, đứng trước những biến cố lớn của hoàng gia Anh như vụ Mexit của cặp vợ chồng Hoàng tử Harry, dịch COVID-19, hay scandal tố tội của em dâu, ông nội qua đời, William lẫn Kate đều hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàng gia của mình. Họ cùng với Nữ hoàng Anh và nhiều thành viên cao cấp khác đã giữ vững được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Đặc biệt, không phụ lòng tin của mọi người, họ đã có nhiều việc làm khẳng định bản thân xứng đáng với vị trí quan trọng trong hoàng gia. Tờ The Sun có ghi lại việc làm tốt của Hoàng tử William: "Vai trò của William hiện càng quan trọng khi Thái tử Charles nhiễm bệnh, Harry đã bỏ đi với Meghan và Hoàng tử Andrew bị cấm xuất hiện công khai. Nhưng William vẫn rất nóng lòng làm bất cứ điều gì có thể để chống dịch bệnh".

Hoàng tử William có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn bên Công nương Kate.

Chính nhờ sự tận tâm cho hoàng gia, William nhận được sự yêu mến và được tín nhiệm cao. William được đánh giá cao trong một cuộc thăm do do trung tâm Deltapoll khảo sát. Cụ thể, kết quả cuộc thăm dò do Deltapoll, trung tâm chuyên tiến hành khảo sát ở Anh đã được công bố dữ liệu hôm 7/4.

Theo đó, chỉ có 27% người Anh muốn Thái tử Charles làm Vua, trong khi đến 47% mong Hoàng tử William thừa kế ngai vàng. Đồng thời có hơn 40% số người cho rằng Nữ hoàng Elizabeth II nên giữ nguyên vị trí của mình cho đến khi bà qua đời, 27% đưa ý kiến bà nên từ chức nếu sức khỏe kém.

Danh tiếng cao và được coi là vị vua tương lai nên Hoàng tử William cũng có nhiều quyền lợi. Anh được thừa kế hơn 20 triệu bảng từ Công nương Diana và khoảng 7 triệu bảng từ cụ nội đã mất, Thái hậu Elizabeth.

Bên cạnh đó, các thành viên cao cấp của hoàng gia, trong đó có William, được hưởng trợ cấp hoàng gia. Nguồn kinh phí này được chính phủ cung cấp nhằm trang trải chi phí cho các nhiệm vụ chính thức của Nữ hoàng và hoàng gia cũng như bảo trì cung điện và các chuyến công du. Hiện, anh nắm trong tay ít nhất 30 triệu bảng Anh. Ngoài ra, khối tài sản của anh sẽ còn tăng đáng kể khi trở thành vua - được hưởng thừa kế từ bà nội, Nữ hoàng Elizabeth II và từ bố, Thái tử Charles.

Những tài sản này bao gồm các khu bất động sản trị giá hơn 7 triệu bảng, bộ sưu tập nghệ thuật hoàng gia cùng mức lương cố định hàng năm từ chính phủ Anh ước tính khoảng 10 triệu bảng. Một nguồn thu nhập khác của Hoàng tử William tới từ bất động sản Duchy of Cornwall.

Đỗ Quyên (th)