Người Hàn có món thịt xào ngon nức nở mà làm dễ vô cùng, không thử thì thật tiếc!

Nguyên liệu:

500g thịt lợn

1 củ hành tây

1 cây hành lá

1 quả ớt đỏ

2 quả ớt xanh

Gia vị: 1,5 thìa canh xốt ớt Gochujang, 15ml nước tương, 15ml nước mơ ngâm, 1 thìa canh tỏi băm, một ít gừng băm, 15ml nước lọc.

Thịt lợn là món thịt quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người Việt bởi thịt lợn cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng từ đạm đến chất béo, các vitamin và muối khoáng cho cơ thể. Đây là loại thực phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già.

Tuy nhiên, để đảm bảo mua được thịt lợn ngon và an toàn thì chúng ta cần chọn thịt đã qua kiểm dịch, mua ở những cơ sở có uy tín và biết rõ nguồn gốc thực phẩm, cửa hàng có uy tín. Việc lựa chọn thực phẩm an toàn là yếu tố then chốt giúp hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm và giúp bảo vệ sức khỏe.

Cách làm:

Thịt rửa sạch thái lát mỏng. Hành tây thái lát, hành lá thái khúc, ớt thái lát.

Cho tỏi gừng băm vào bát tô, thêm nước mơ ngâm, nước tương, xốt ớt và nước lọc vào trộn đều.

Chia thịt đã thái lát thành 3 phần, và cho từng phần vào bát gia vị rồi trộn đều sau đó cho hành tây và hành lá vào trộn chung. Tiếp đó thêm ớt xanh, ớt đỏ vào trộn đều.

Đổ thịt đã trộn vào chảo đun nóng, thỉnh thoảng đảo đều. Xào cho thịt chín tới là được. Khi ăn, thêm chút vừng rang lên trên là xong.

Thành phẩm:

Nói đến món xào, mọi người sẽ cảm nhận món ăn có vị ngán ngấy do được xào với dầu mỡ. Nhưng với món thịt xào của người Hàn làm theo công thức trên đây thì từng miếng thịt khá mềm ngọt thấm đều gia vị nhưng lại không sử dụng một chút dầu ăn nào. Món ăn chế biến nhanh, dễ nên bạn hãy tham khảo ngay nhé!

Chúc bạn làm được món thịt xào kiểu Hàn thật thơm ngon!

LP