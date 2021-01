Không ngờ món rau củ quen thuộc có thể biến hình thành sữa hạt vừa bổ vừa ngon cực kỳ

Sữa hạt đã trở nên quen thuộc với chị em, thức uống này không chỉ đơn giản là đồ uống mà còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Thông thường nguyên liệu làm sữa hạt chính là các loại hạt giàu giá trị dinh dưỡng. Nhưng với công thức này trong thành phần sẽ có bắp cải và cà rốt.

Trong Đông y, bắp cải có vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng hòa huyết, thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm thấp, sinh tân, chỉ khát, mát dạ dày, giải độc, lợi niệu.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong bắp cải rất giàu hàm lượng vitamin A, B, đặc biệt chứa nhiều chất chống ung thư như Sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và Indol-33 carbinol.

Trong bắp cải có chứa lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như: gấp 4,5 lần so với cà rốt, 3,6 lần so với khoai tây, hành tây. Điều đặc biệt là vitamin A và P trong cải bắp kết hợp với nhau làm cho thành mạch máu bền vững hơn. Trong cải bắp còn có các chất chống ung thư: Sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và Indol-33 carbinol.

Để làm món sữa hạt này bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

60g hạt ngũ cốc các loại hỗn hợp tùy thích

50g bắp cải

50g cà rốt

10g vừng trắng

1 ít vừng đen rang chín để trang trí

1,1 lít nước

Cách làm món sữa hạt ngũ cốc rau củ

Đầu tiên cắt bắp cải rồi rửa sạch, để ráo nước. Cà rốt gọt vỏ thái hạt lựu nhỏ. Hạt ngũ cốc rửa sạch. Sau đó cho bắp cải, cà rốt vào máy làm sữa hạt rồi cho hạt ngũ cốc vào chung. Rồi cho 1,1 lít nước vào.

Tiếp theo cho thêm vừng trắng.

Sau đó đậy nắp và khởi động máy chọn chương trình làm sữa đậu nành. Sau khi máy hoàn thành chương trình bạn sẽ thu được phần sữa hạt sánh mịn.

Sau khi nấu xong thì đổ sữa ra tô, rắc thêm chút vừng đen rang chín để trang trí. Món sữa hạt này giàu giá trị dinh dưỡng và không cần thêm đường vẫn cảm nhận được độ ngọt thơm của sữa. Đây là món sữa rất tốt cho trẻ nhỏ và người già đặc biệt với các đối tượng không thích ăn rau. Món sữa là cách bổ sung gián tiếp chất xơ cho cơ thể.

Chúc bạn ngon miệng!

Lưu ý: Món sữa hạt này nên dùng khi còn ấm và sử dụng hết luôn ngay sau khi chế biến vì trong thành phần có các loại rau củ nên sẽ không bảo quản được lâu.

Vừng là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất béo (béo thực vật - không chứa cholesterol) đặc biệt là giàu omega 3 và omega 6, là những loại axit béo thiết yếu mà cơ thể không tạo ra được.

Loại chất béo này có nhiều tác dụng như tạo năng lượng, giúp hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E, K, đặc biệt là tác dụng bảo vệ tim mạch trước nguy cơ tổn thương do lão hóa, bệnh lý thoái hóa, giảm khả năng xơ vữa mạch máu và thiếu máu cơ tim.

Trong vừng cũng có chứa chất đạm, nhiều loại vitamin, giàu khoáng chất như canxi, phospho, magiê...

Theo Nhịp sống Việt