Ham ăn đêm nhưng lại ghét tăng cân: 13 thực phẩm sau sẽ chiều cái bụng đói trái khoáy của bạn

Bạn có phải là người nằm trong "đạo ăn khuya" nhưng lại sợ béo? Đừng lo, thử ngay 13 món ăn dưới đây. Bạn sẽ có ngay những món ăn khuya không mập để thưởng thức mỗi ngày!

Gợi ý những món ăn khuya không lo béo

1. Món ăn từ trứng

Trứng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Đặc biệt là giàu đạm giúp bạn có cảm giác no lâu hơn mà không bị tăng cân. Có rất nhiều cách chế biến với trứng nhưng nếu ăn sau 10 giờ tối, bạn nên sử dụng trứng với 3 thực đơn sau:

Dùng 1 quả trứng luộc bữa đêm.

Canh trứng nấu với cà chua (giàu vitamin C, E hỗ trợ bạn giảm cân hiệu quả).

Ăn kèm 1 quả trứng luộc với 1 cốc sữa nóng không đường.

Tuyệt đối không nên ăn trứng rán, trứng ốp la hay bất cứ thực phẩm nào chế biến từ trứng như bánh trứng,... vào bữa khuya. Bởi món này sẽ khiến bạn tích thêm một lượng calories “khủng” để tạo ra lớp mỡ thừa.

2. Đồ ăn chay

Vào bữa đêm, đồ ăn chay sẽ có lợi cho cơ thể hơn các thực phẩm thông thường. Đồ ăn chay chứa chỉ số đường huyết thấp. Trong rau xanh và hoa quả tươi chứa rất ít năng lượng nên rất tốt để giúp hệ tiêu hóa. Làm việc nhẹ nhàng về đêm mà không gây tích mỡ. Một số món bạn nên tiêu thụ vào đêm khuya như cà rốt, cần tây, salad trộn…

3. Ăn chuối

Chuối là một món ăn được điểm danh trong TOP đầu những món ăn khuya không mập. Bởi ăn chuối trước giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể bạn giải tỏa năng lượng dư thừa mà còn giúp hỗ trợ ngủ ngon và sâu giấc hơn.

4. Ăn phô mai

Nghe đến việc ăn phô mai về đêm sẽ không bị béo có vẻ lạ. Vì đây là một món ăn được xếp hạng vào nhóm thực phẩm chứa nhiều chất béo. Nếu ăn một lượng phô mai nhỏ vào ban đêm thì sẽ không hề gây tăng cân. Lượng protein có trong miếng nhỏ phô mai sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn.

5. Uống mật ong pha nước ấm

Với thành phần dinh dưỡng có chứa đầy đủ các khoáng chất, vitamin thiết yếu và các loại acid amin. Mật ong cũng sẽ là một trong những món ăn khuya không mập mà bạn nên sử dụng. Sau 10 giờ tối, bạn có thể uống một cốc nước ấm có pha chút mật ong để “xoa dịu” dạ dày. Nhờ đó cơn thèm ăn đêm của bạn cũng sẽ qua đi nhanh chóng. Theo cách này, không chỉ không bị tăng cân mà còn có thể giảm cân an toàn nhanh chóng.

6. Sữa chua không đường hoặc ít đường

Các loại sữa chua ít béo, không có đường không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa. Mà còn giúp chị em nhanh chóng lấy lại vòng eo mảnh mai và làn da tươi sáng rạng ngời. Với thành phần chỉ chứa khoảng 100-120 kcalo, nhưng có tới 13-15 gram protein. Sữa chua không đường vừa có tác dụng làm đầy dạ dày nhanh lại vừa thúc đẩy quá trình tiêu hao năng lượng.

7. Sữa nóng

Sữa không đường được xếp hạng cao trong danh sách món ăn khuya không mập. Bởi nó giúp cơ thể đốt cháy được lượng chất béo dư thừa ở vùng bụng, đùi và vai nhanh chóng. Bạn nên uống một cốc sữa nóng không đường trước khi đi ngủ để giảm cơn đói. Và giúp có được làn da mịn màng, tươi sáng cũng như duy trì được vóc dáng thon thả của mình.

8. Nước ép hoa quả

Các nước ép từ hoa quả tươi, không cho thêm đường sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, giữ dáng và dưỡng da mịn màng. Các loại khoáng chất, vitamin, chất xơ trong hoa quả sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể, đốt cháy năng lượng thừa trong đêm nên hỗ trợ giảm cân rất tốt. Nếu ngại làm nước ép vào đêm muộn thì bạn cũng có thể ăn trực tiếp các loại hoa quả như bưởi, táo, cam, cà chua…

9. Nước

Tình trạng khát nước rất dễ khiến bạn cảm thấy bị đói và muốn bổ sung ngay thực phẩm nào đó. Thay vì đi tìm đồ ăn, bạn có thể uống ngay 1 đến 2 cốc nước khoáng để loại bỏ ngay cơn đói giữa đêm khuya. Bạn có thể thêm hương vị bằng cách thả thêm 1, 2 lát chanh tươi. Vừa có tác dụng giải độc lại không gây tăng cân.

10. Ăn ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt như hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng… là những món ăn khuya không mập mà bạn có thể sử dụng cho các bữa ăn phụ vào ban đêm. Không chỉ chứa một lượng chất béo bão hòa và giàu chất xơ giúp cơ thể nhanh chóng giảm đói, các loại hạt này còn có nhiều khoáng chất và vitamin để giúp bạn làm đẹp da, ngăn ngừa béo phì, hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu trong máu.

11. Khoai lang hấp

Khoai lang hấp hoặc luộc chứa một lượng nhỏ tinh bột nhưng giàu axit amin, canxi, kẽm cùng các loại vitamin khác. Thực phẩm này có tác dụng hỗ trợ giảm cân lại vừa tốt cho sự đàn hồi của làn da. Mỗi đêm ăn một củ khoai lang luộc sẽ giúp cơ thể giảm nhanh từ 5-7kg/tháng mà bạn không phải tốn một giọt mồ hôi nào.

12. Bí đỏ hấp

Bí đỏ chứa nhiều chất xơ và hàm lượng các loại vitamin cao, có tác dụng bổ não và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Những món ăn khuya không mập từ bí đỏ như súp bí đỏ, salad… sẽ làm bạn cảm thấy no lâu hơn và còn có tác dụng giảm cân rất tốt.

13. Rong biển

Trong rong biển có chứa chất Alginate có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, nhờ đó sẽ khiến bạn no lâu hơn, hạn chế cơn thèm ăn vặt lúc đêm muộn. Đặc biệt, sự dồi dào chất xơ trong rong biển có thể làm giảm khả năng hấp thụ chất béo vào cơ thể nhiều hơn 75% so với các loại rau xanh khác. Do đó, món ăn này sẽ thực sự rất tốt cho những người ăn đêm mà không sợ bị béo.

Trên đây là gợi ý những món ăn khuya mà không lo béo. Chị em thuộc "đạo ăn khuya" thử ngay nha. Tuy nhiên hãy nhớ rằng dù ăn sáng hay ăn khuya cũng cần có lượng thức ăn nạp vào vừa đủ nhé.

PV