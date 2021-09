Đồ nướng đã ngon, xem ngay cách làm nước sốt chấm đồ nướng hợp vị, bảo đảm ngon ngất ngây lại để được lâu và dễ làm

Nước sốt chấm là một phần không thể thiếu cho món thịt nướng, nó giúp gia tăng hương vị cho món ăn. Dưới đây là cách làm nước sốt chấm đồ nướng hay chấm kèm món gì khác cũng đều ngon ngất ngây, đảm bảo bạn sẽ không còn muốn ra ngoài tiệm ăn nữa.

Sốt chấm hải sản

Nguyên liệu: 500gr quất; 20g lá chanh; 50gr ớt xanh hoặc đỏ; 200gr đường vàng; 50gr bột ngọt; 50gr muối; 1 thìa tiêu đen xay (tùy thích); 6 thìa sữa đặc; 1 /2 quả dứa cắt bỏ lõi.

Cách làm:

Đầu tiên, vắt lấy nước cốt của quất, giữ lại 5 vỏ quả quất, ớt bỏ cuống và hạt.

Tiếp theo cho tất cả nguyên liệu vào máy xay nhuyễn.

Cuối cùng thì chỉ cần cho hỗn hợp đã xay vào lọ thủy tinh, bảo quản tủ lạnh đến 2-3 tuần. Nếu thích ăn mặn có thể cho thêm muối, ngọt thì thêm chút đường! Tuyệt vời là nước chấm này có thể dùng cho các món ăn khác, kiểu nào cũng ngon tuyệt.

Sốt chấm me cay chua ngọt

Nguyên liệu: 300gr me chín; 200gr đường trắng; 50ml nước mắm; 20gr ớt xay; 30gr tương cà hoặc tương xí muội (nếu có); 300ml nước lọc.

Cách làm:

Cho me vào nước, bóp nhẹ cho me tơi ra, ngâm khoảng 15′ – 20′ để me nở. Bóp nhẹ tay để thịt rời khỏi hạt rồi lược bỏ hạt.

Cho đường, nước mắm, ớt xay,.. rồi bắc lên bếp đun tới khi sôi thì hạ nhiệt, đảo nhẹ tay, đun thêm xíu nữa đợi nước me keo lại, quấy thấy hơi nặng tay là được.

Cho chút nước vào sốt me đun sôi rồi đổ sốt lên nguyên liệu chính. Có thể làm nhiều rồi cho vào lọ thủy tinh để ngăn mát tủ lạnh ăn dần.

Sốt chuẩn kiểu Hàn Quốc

Nguyên liệu: Mè rang vàng; Tỏi, hành tây; 2 thìa tương đậu; 2 thìa tương ớt; 2 thìa dầu mè; 1,5 thìa đường

Cách làm:

Cho tất cả vào tô trộn đều cho đến khi đạt hỗn hợp màu đỏ bắt mắt đều vị.

K.N (th)