Đậu bắp cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết cách chế biến để hạn chế chất nhớt trong đậu bắp

Đậu bắp rất giàu giá trị dinh dưỡng, nếu bạn bổ sung nó trong chế độ ăn uống hàng ngày thì chắc chắn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời.

Nhờ tính chất giàu chất chống oxy hóa, đậu bắp có thể cung cấp các hỗ trợ rất cần thiết cho các tế bào trong cuộc chiến đấu khỏi các gốc tự do - yếu tố có thể dẫn đến ung thư.

Các chất xơ trong đậu bắp giúp "nuôi" vi khuẩn khỏe mạnh, rất cần thiết trong đường ruột của chúng ta, nhờ đó xây dựng khả năng miễn dịch của cơ thể chống lại virus và nhiễm trùng rất hiệu quả.

Hàm lượng chất xơ trong đậu bắp cũng chịu trách nhiệm về việc làm chậm tốc độ hấp thu đường trong đường tiêu hóa. Do vậy, loại thực phẩm này rất thân thiện với người bị bệnh tiểu đường.

Trong đậu bắp có hàm lượng vitamin C rất cao mà loại vitamin này có liên quan đến khả năng giảm bớt các vấn đề về đường hô hấp như hen suyễn. Hàm lượng vitamin C cao giúp phát triển và trẻ hóa tế bào da và collagen, mà đậu bắp lại giàu vitamin C. Vì vậy, không có lý do gì để phủ nhận tác dụng của đậu bắp trong việc giúp da trông mịn hơn, trẻ hơn và khỏe mạnh hơn.

Nhờ vitamin K và folate, đậu bắp cũng được coi là cứu tinh trong việc ngăn ngừa mất xương và chống đỡ bệnh loãng xương.

Tuy nhiên có một vấn đề khiến nhiều người e dè lựa chọn loại thực phẩm này đó là chất nhớt có sẵn trong đậu bắp, biết là chất nhớt này tốt nhưng về cảm quan và vị giác đôi khi khiến mọi người ngần ngại.

Cách luộc đậu bắp xanh mướt, không nhớt

Đậu bắp là loại quả giàu dinh dưỡng được nhiều người yêu thích. Bạn có thể dùng chúng để luộc, xào hoặc làm salad.

Trong quá trình chế biến, nhiều người thường cắt bỏ phần đầu của quả đậu bắp để bớt già hoặc bổ đôi quả ra để luộc. Cách sơ chế này khiến đậu bắp bị nhớt và mất chất dinh dưỡng.

Để nấu đậu bắp không nhớt, không mất chất, chị em hãy tham khảo cách làm dưới đây.

Đầu tiên, đậu bắp mua về đem rửa sạch. Thân quả có nhiều lông tơ, bạn nên dùng tay chà từng quả cho sạch lông. Sau đó, bỏ đậu bắp vào ngâm trong nước muối ấm khoảng 15 phút. Cách này sẽ giúp loại bỏ các chất bẩn bám trên bề mặt quả.

Tiếp đến, vớt đậu bắp ra và rửa lại dưới vòi nước sạch rồi để ráo nước.

Trong lúc đó bắc nồi lên bếp và cho nước vào đun sôi. Khi nước sôi, hãy cho thêm vài giọt dầu ăn vào. Sau đó, bỏ đậu bắp vào luộc. Nước sôi khoảng 3-4 phút thì tắt bếp, vớt đậu bắp ra. Không nên luộc lâu vì đậu bắp sẽ bị mềm và nhớt hơn. Dầu ăn sẽ giúp cho quả đậu bắp thêm bóng bẩy, bắt mắt hơn.

Đậu bắp vớt ra nên ngâm ngay vào bát nước lạnh để giữ được độ giòn và màu xanh bắt mắt.

Trước khi ăn bạn mới cắt bỏ cuống đậu bắp. Làm như vậy, món ăn sẽ không bị nhớt và giữ được tối đa chất dinh dưỡng.

Cách làm đậu bắp bớt nhớt trong món xào hoặc nấu canh

Món xào hay nấu canh bạn cần cắt nhỏ đậu bắp ra, chính vì vậy khó tránh khỏi việc đậu bắp có nhớt. Dẫu biết phần nhớt này có tác dụng tốt nhưng cách nấu đậu bắp không nhớt giữ nhiều chất vẫn được quan tâm. Vậy bạn lưu ý là nên rửa đậu bắp trước khi thái nhỏ, không nên đun quá lâu, đậu nhũn sẽ khó ăn và cảm giác nhiều nhớt hơn. Hạn chế cắt quá nhỏ và nên cắt xéo trái bắp.

Bạn có thể nấu chung với trứng, trứng chiên xào sẽ hút bớt lượng nhớt ở đậu bắp, nấu canh chua, xào xốt cà chua hay xào nhanh tay với thịt, bạn nhớ để lửa lớn, xào và đảo nhanh tay là không còn lo nhớt, món ăn vẫn ngon miệng.

Lưu ý khi chọn mua và bảo quản đậu bắp

Nên chọn quả đậu bắp không quá mềm, không có vết thâm ngoài vỏ, chiều dài không nên quá 8cm.

Khi bảo quản, nên bọc đậu bắp bằng khăn giấy hoặc đựng trong hộp nhựa rồi bỏ vào tủ lạnh. Đậu bắp để trong tủ lạnh có thể giữ được độ tươi ngon 2-3 ngày.

Để giữ được giá trị dinh dưỡng của đậu bắp, khi chế biến nên nấu ở nhiệt độ vừa phải, không nấu quá lâu. Phương pháp tốt nhất là luộc hoặc hấp chín.

PV