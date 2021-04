Canh chua cá nấu kiểu này, không chỉ chua ngọt đậm đà mà còn hấp dẫn, đẹp mắt

Trong mâm cơm mùa hè nồm ẩm mà có món canh chua nấu cá đảm bảo cơm sẽ ngon hơn vài lần. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách nấu canh chua ngon đúng vị. Chưa kể đến khoản làm sao để giữ được màu canh đẹp mắt như lúc vừa mới nấu. Mọi bí quyết nằm trong công thức này đây.

Các loại rau sơ chế sạch, để riêng

Nguyên liệu: Cá diêu hồng (hoặc cá quả, cá trôi, cá trắm...): 1 con khoảng 500 gram; dứa, cà chua, dọc mùng, giá đỗ, đậu bắp, hành lá, hành tím, ớt, rau ngổ, me chín hoặc xanh đều được; Gia vị: nước mắm, muối, đường, bột ngọt, hạt nêm.

Cách làm:





Cá sau khi sơ chế sạch, khử tanh bằng muối và dấm để ráo. Bỏ lên chảo rán 2 mặt cho vàng đều. Việc làm này giúp cá ngon hơn và khi nấu canh sẽ không bị nát cá.

Nếu dùng me chín thì cho me ra bát, thêm nước ấm vào rồi khuấy cho me tan.

Bắc nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào, phi hành tím đã đập dập cho thơm rồi đổ cà chua vào, nêm chút gia vị cho cà chua nhanh mềm.

Đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, rồi cho thêm một thìa đường nhỏ. Lọc lấy nước me đã chuẩn bị đổ vào nồi.

Sau đó, thả dứa vào nước canh. Khi sôi lại, trút cá vào nấu đến lúc cá chín hoàn toàn rồi vớt cá ra để riêng.

Thêm đậu bắp, dọc mùng vào nước dùng rồi đun thêm khoảng 3 phút thì cho tiếp giá vào và tiếp tục đun sôi. Khi canh sôi, bạn cho lại cá vào nồi, rắc hành, rau ngổ lên và tắt bếp.

Bạn có thể nấu canh chua với cá diêu hồng để ăn kèm bún hay ăn với cơm trắng đều rất ngon. Nếu là người ăn đậm thì bạn có thể pha nước chấm mắm gừng để chấm cùng.

Mẹo để canh có màu đẹp mắt khi ăn:





– Cách đầu tiên để canh có màu đẹp, bắt mắt là các bạn nên ăn bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu. Ăn bữa trưa thì nấu bữa trưa, bữa tối sẽ nấu bữa tối. Các bạn có thể chia nước làm 2. Rau để riêng 2 phần. Một phần trước bữa trưa sẽ cho vào nấu rồi ăn trưa. Tối cũng vậy, gần ăn mới bỏ rau vào nấu. Như vậy canh vừa nóng hổi, vừa đẹp mắt.

– Khi nấu rau thì không đậy nắp nồi, sẽ làm rau ngả màu kém đẹp mắt.

– Hãy cho rau lâu chín vào trước rau mau chín. Không nên bỏ cùng lúc. Ví dụ cho dứa vào trước, tiếp đến cho đậu bắp vào và đợi chín rồi mới cho dọc mùng vào. Khi cho dọc mùng vào thì phải đảo nhanh rồi cho giá vào đảo 1 lượt nhẹ, tắt bếp liền. Sau khi tắt bếp xong mới cho rau ngổ lên. Như vậy rau có độ chín vừa chuẩn mà màu vẫn đẹp mắt.

K.N (th)