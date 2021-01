Cách làm món cá lóc chấm sốt tương me

Nguyên liệu:

- 1 con cá lóc tầm 500 gr

- Bột chiên giòn

- Tương hột xay

- Nước cốt me (me cho thêm nước nóng ngâm 5 phút dầm lấy nước cốt me)

- Tỏi băm

Cách làm:

Bước 1:

Cá làm sạch, dùng dao lóc lấy phần phile cá. Thái cá thành miếng vừa ăn, ướp vào cá 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng gừng băm, 1/2 muỗng cà phê rượu trắng và 1 chút tiêu xay.

Bước 2:

Sau khi ướp 10 phút thì áo đều cá với bột chiên giòn.

Bước 3:

Dầu nóng cho cá vào chiên với lửa nhỏ vừa, đến khi vàng giòn thì vớt ra cho ráo dầu.

Bước 4:

Cho vào chảo một chút dầu ăn, phi thơm tỏi băm. Cho vào 4 muỗng canh tương hột xay, 2 muỗng canh cốt me, 1,5 muỗng canh đường, khuấy đều, nếm vừa ăn rồi tắt bếp. Cho ra chén thêm ớt. Cho cá đã chiên ra đĩa khi ăn chấm kèm sốt tương.

Thành phẩm:

Cá giòn rụm chấm với sốt thơm lừng đậm đà, lạ miệng. Đây sẽ là món ngon đưa cơm và là mồi nhậu nhâm nhi cùng bia.

Theo Ngôi sao