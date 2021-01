Ai bảo ăn snack là không tốt, đấy là vì bạn chưa biết món snack "đỉnh của chóp" này thôi!

Củ sen có vị ngọt thanh mát, giòn và có thể ăn sống hoặc nấu chín tùy theo khẩu vị của từng người. Dù là chế biến món gì thì củ sen đều có vô vàn những tác dụng đối với người dùng. Hiện nay, không cần phải đúng mùa bạn mới có thể tìm mua được củ sen, trong hệ thống các siêu thị lớn như Vinmart, Coop Mart, Aeon Mall... đều có bán củ sen đóng gói sẵn.

Để làm món snack củ sen bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau:

1 củ sen

Ớt bột

Hạt tiêu

Vừng trắng

Muối

Hành lá (tùy chọn)

Dầu oliu

Cách làm snack củ sen

Đầu tiên bạn rửa sạch, gọt vỏ củ sen sau đó thái lát mỏng.

Chuẩn bị sẵn một tô nước lạnh.

Đun sôi 1 nồi nước, thả củ sen vào trụng, sau đó nhúng ngay củ sen vừa trụng vào nước lạnh để đảm bảo củ sen giòn không bị nhũn. Sau đó vớt ra rổ để ráo hoàn toàn.

Xếp củ sen lên khay nướng đã lót sẵn giấy nến, dùng chổi mềm phết một lớp dầu ăn mỏng lên khắp mặt củ sen.

Rắc ớt bột, hạt tiêu, chút xíu muối, vừng trắng lên mặt củ sen.

Bật lò nướng ở 200 độ C, bật chế độ nướng 2 lửa, đem nướng củ sen trong 25 phút ở thanh giữa của lò. Được nửa thời gian bạn nhớ lấy củ sen ra lật mặt để củ sen chín vàng đều.

Khi củ sen chín giòn bạn lấy ra, rắc thêm chút hành lá nếu muốn rồi thưởng thức. Có thể để nguội rồi cho vào hũ kín để bảo quản nhé!

Trong củ sen có chứa rất nhiều các khoáng chất như mangan, sắt, đồng, kẽm… chính điều này đã giúp hỗ trợ cho sự phát triển và hoạt động của enzym và tạo máu.

Vitamin C cũng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Theo một vài nghiên cứu thì củ sen có chứa đến 73% lượng Vitamin C và rất cần thiết cho cơ thể. Vitamin C được biết đến với tác dụng đáp ứng nhu cầu cần thiết của cơ thể bạn mỗi ngày. Bên cạnh đó còn giúp duy trì tốt sự vững chắc thành mạch máu và làm đẹp da, ngăn ngừa sự tấn công của các bệnh như tim mạch và ung thư.

Nhờ vào hàm lượng có trong Vitamin nhóm B và tốt hơn cả là Vitamin B6 sẽ giúp giảm căng thẳng mệt mỏi cho bạn. Do Vitamin B6 sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp hóa học và tác động đến tâm trạng. Sử dụng thường xuyên sẽ đem đến cho người dùng giấc ngủ ngon.

Củ sen rất phù hợp sử dụng cho những trường hợp đang trong chế độ ăn kiêng. Vì củ sen có chứa nhiều Vitamin, khoáng chất và chất xơ nhưng lại chứa rất ít lượng calo nên sẽ giúp người dùng hạn chế cảm giác thèm ăn, bên cạnh đó còn rất tốt cho nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa, phòng chống béo phì.

Chúc bạn ngon miệng!

PV