9X xinh đẹp chia sẻ loạt công thức nấu ăn với nồi chiên không dầu, món nào món đấy ngon khó cưỡng

Nồi chiên không dầu là món đồ bếp không thể thiếu trong các gian bếp của hội chị em hiện đại. Chiếc nồi chiên không dầu giúp các chị em nấu nướng nhanh hơn mà lại rảnh tay để tranh thủ làm các việc khác. Đặc biệt nồi chiên không dầu cũng giúp chúng ta hạn chế dầu mỡ trong thức ăn.

Mới đây, bài chia sẻ của bạn Loan Trần, 30 tuổi, trên group Yêu Bếp (Esheep Kitchen) về các món làm từ nồi chiên không dầu đã nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

Bài chia sẻ các món ăn làm bằng nồi chiên không dầu của Loan Trần chỉ sau vài giờ đã nhận được rất nhiều tương tác trên group Yêu Bếp (Esheep Kitchen).

Các món do Loan Trần làm bằng nồi chiên không dầu rất hấp dẫn và lại không quá khó làm. Các chị em cùng học những bí kíp nấu ăn với nồi chiên không dầu của bạn Loan Trần nhé!

Cá hồi xiên nướng: Cá hồi ướp bột tỏi và hạt tiêu, xiên cùng ớt chuông, phết xốt teriyaki, rắc mè rang rồi cho vào nồi chiên không dầu nướng ở 185 độ trong 10 đến 15 phút.

Rau củ nướng: Khoai tây baby cắt đôi, xóc với bơ chảy, chút muối, lá thơm và cho vào nồi chiên không dầu ở 200 độ trong 15p. Bông cải xanh chần sơ qua nước nóng 3 phút rồi để ráo, sau đó trộn với dầu ăn, muối hồng và cho tiếp vào nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 190 độ trong 5 phút.

Cà tím nướng: Cà tím rửa sạch, dùng dĩa xiên khắp quả cà. Cho cà vào nồi chiên không dầu, set nhiệt độ 180 độ trong 20 phút. Lấy cà ra bóc bỏ vỏ đi, đặt cà lên đĩa, dùng dĩa kéo dọc quả cà, xiên cho nát phần thịt cà. Rưới nước mỡ hành (mỡ phi nóng cho hành lá thái nhỏ vào). Rắc thêm lạc rang đã nghiền vụn lên là xong.

Cá nướng: Cho gừng, giềng, hành vào cối giã nát rồi cho vào bát. Cho thêm một chút bột nghệ, hạt tiêu, nước mắm, dầu hào, dầu ăn, thì là thái nhỏ rồi trộn đều lên và ướp cá 30 phút. Nhét bã của hỗn hợp ướp vào bụng cá. Nướng cá trong nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ C trong 20 đến 30 phút tuỳ cá to nhỏ.

Cánh gà chiên mắm: Cánh gà chần qua, ướp với hỗn hợp gồm tỏi băm, syrup, xíu dầu ăn, xíu nước mắm. Cho cánh vào nồi chiên không dầu và set nhiệt độ 165 độ trong 15 phút.

Thịt quay giòn bì: Đun sôi một ít nước rồi cho bì vào chần 2 phút (lưu ý là chỉ chần bì). Lấy bì ra lau sạch, dùng dao lam khứa hờ bì. Sau đó dùng máy sấy tóc sấy bì cho khô. Bọc giấy bạc xung quanh miếng thịt sao cho cao hơn bì một chút, đổ muối hột che hết phần bì. Cho thịt vào nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ trong 20 phút. Lấy thịt ra gạt hết muối đi và tiếp tục cho thịt vào nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ C trong 40 phút. Lưu ý lần chiên thứ 2 không được tò mò mở nồi ra xem các chị em nhé!

Hành phi: Thái hành không dày cũng không quá mỏng. Trộn đều hành với dầu ăn. Bỏ hành xuống khay hứng dầu, đậy khay chiên lên trên (mục đích để hành không bay), set nhiệt độ ở 170 độ C trong 15 phút.

Phồng tôm chiên bằng nồi chiên không dầu vừa nhanh gọn mà không bị ngấy dầu. Cách làm rất đơn giản: Làm nóng nồi ở nhiệt độ 200 độ C trong 5 phút rồi trộn phồng tôm với dầu ăn. Cho vào nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 200 độ trong 2 phút.

Lạc rang: Cho lạc vào nồi chiên không dầu và set nhiệt độ 180 độ C trong 5 đến 10 phút tuỳ kích thước lạc. Lấy lạc còn nóng xóc với dầu ăn. Thêm muối, đường, bột hành là xong.

Khoai lang nướng: Các bạn nên chọn củ như ảnh đừng chọn củ to quá lâu chín. Cho khoai vào nồi chiên không dầu và set nhiệt độ 200 độ C trong 30 phút lần 1, tiếp theo 200 độ C trong 30 phút lần 2 cho tươm mật.

Thịt cháy cạnh: Thịt thái miếng vừa ăn và cho thịt vào nồi chiên không dầu và set nhiệt độ 200 độ trong 10 đến 15 phút để quay thịt. Đổ thịt ra chảo chống dính, thêm nước mắm, hạt tiêu, syrup, hành lá là có món thịt rang cháy cạnh ngon hết ý.

Hi vọng qua bài viết này bạn đã có thêm thật nhiều ý tưởng để nấu ăn với nồi chiên không dầu nhé!

PV